Derin Futbol Yine Dopdolu: Sinan Engin Sandalyeden Düştü
Derin Futbol Yine Dopdolu: Sinan Engin Sandalyeden Düştü
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Derin Futbol programında ilginç anlar yaşandı. Programın yorumcularından Sinan Engin, oturduğu sandalyeden düştü.
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Ertem Şener’in sunduğu, Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdulkerim Durmaz’ın yorumcu olarak yer aldığı Derin Futbol programında dün yine ilginç anlar yaşandı.
Sinan Engin, canlı yayın sırasında oturduğu sandalyeden düştü.
Sinan Engin’in düşüşü sonrasında stüdyoda kısa süreli panik yaşandı. 👇
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