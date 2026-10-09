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Dereyi Kurtarmak İçin 26 Baraj Kurdular: Doğa Kısa Sürede Karşılık Verdi

Dereyi Kurtarmak İçin 26 Baraj Kurdular: Doğa Kısa Sürede Karşılık Verdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 16:19
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ABD'nin Washington eyaletindeki Myers Deresi'nin çevresi bir zamanlar kunduz göletleriyle kaplıydı. 1990'larda yaşanan olağanüstü yüksek su akışı dereyi derin bir kanala çevirdi, çevresindeki sulak alanları da kuruttu. Kunduzlar ise yaklaşık 20 yıl önce bölgeyi büyük ölçüde terk etmişti. Dereyi yeniden canlandırmak için düşük maliyetli bir yol arayan ekip, çözümü kunduzları taklit etmekte buldu. Sonuç ise beklenenden çok daha hızlı geldi.

İşte detaylar...

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Yapay barajlar ucuz ve basit malzemelerle kuruldu.

Yapay barajlar ucuz ve basit malzemelerle kuruldu.

2016 sonbaharında Okanogan Highlands Alliance adlı doğa koruma kuruluşu, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi ve Trout Unlimited ile birlikte derenin yaklaşık 580 metrelik bölümüne 26 yapay kunduz barajı kurdu. Dere yatağına 8-15 santimetre çapında kazıklar çakıldı, bunların arasına da kızılcık ve duglas göknarı gibi ağaçların dalları elle örüldü.

Bu yapılar suyun hızını kesiyor, tortunun birikmesini sağlıyor ve dereyi yeniden çevresindeki düzlüklere bağlıyor.

Ertesi bahar gelen taşkın dereyi onarmaya yaradı.

Ertesi bahar gelen taşkın dereyi onarmaya yaradı.

2017 baharında dereye yine olağanüstü miktarda su geldi, ancak bu kez kanal daha da derinleşmedi. Su, barajların üzerinden ve yanlarından taşarak çevreye yayıldı. Kıyılardan ve yukarıdan sürüklenen tortu bazı noktalarda yaklaşık 1,5 metre birikti ve dere yatağı eski seviyesine yaklaştı.

İlk sezonun sonunda yapılan ölçümde, derenin su derinliğinin yüzde 11'den fazla arttığı görüldü.

Kunduzlar inşaat başladıktan günler sonra geri döndü.

Kunduzlar inşaat başladıktan günler sonra geri döndü.

Proje yöneticileri kunduzların bu kadar çabuk dönmesine şaşırdı. Ancak dönüşleri ilk başta bir sorun da yarattı: Kunduzlar, barajların örgüsünde kullanılan söğüt dallarını iştahla yemeye başladı. Ekip 2017'de örgüde söğüt yerine kunduzların daha az sevdiği iğne yapraklı ağaç dallarını ve kızılcığı kullanarak sorunu çözdü.

2017 yazında kunduzlar, henüz örülmemiş bir yapay barajın üzerine kendi barajlarını kurdu. Yılın son aylarında da en alttaki barajın hemen aşağısında yeni bir baraj inşa etmeye başladılar. Projenin uzun vadeli hedefi ise barajların bakımını tamamen kunduzlara bırakmak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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