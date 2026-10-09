Dereyi Kurtarmak İçin 26 Baraj Kurdular: Doğa Kısa Sürede Karşılık Verdi

Proje yöneticileri kunduzların bu kadar çabuk dönmesine şaşırdı. Ancak dönüşleri ilk başta bir sorun da yarattı: Kunduzlar, barajların örgüsünde kullanılan söğüt dallarını iştahla yemeye başladı. Ekip 2017'de örgüde söğüt yerine kunduzların daha az sevdiği iğne yapraklı ağaç dallarını ve kızılcığı kullanarak sorunu çözdü.

2017 yazında kunduzlar, henüz örülmemiş bir yapay barajın üzerine kendi barajlarını kurdu. Yılın son aylarında da en alttaki barajın hemen aşağısında yeni bir baraj inşa etmeye başladılar. Projenin uzun vadeli hedefi ise barajların bakımını tamamen kunduzlara bırakmak.