Dereyi Kurtarmak İçin 26 Baraj Kurdular: Doğa Kısa Sürede Karşılık Verdi
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ABD'nin Washington eyaletindeki Myers Deresi'nin çevresi bir zamanlar kunduz göletleriyle kaplıydı. 1990'larda yaşanan olağanüstü yüksek su akışı dereyi derin bir kanala çevirdi, çevresindeki sulak alanları da kuruttu. Kunduzlar ise yaklaşık 20 yıl önce bölgeyi büyük ölçüde terk etmişti. Dereyi yeniden canlandırmak için düşük maliyetli bir yol arayan ekip, çözümü kunduzları taklit etmekte buldu. Sonuç ise beklenenden çok daha hızlı geldi.
İşte detaylar...
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Yapay barajlar ucuz ve basit malzemelerle kuruldu.
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Ertesi bahar gelen taşkın dereyi onarmaya yaradı.
Kunduzlar inşaat başladıktan günler sonra geri döndü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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