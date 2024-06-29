Depremde Yerle Bir Olan Ebrar Sitesi’nde Yaşıyordu: Efe Talha LGS’de Birinci Oldu

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde yerle bir olan ve bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nde yaşayan Efe Talha Palabıyık, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tam puan alarak birinci oldu. Efe Talha, “Depremde kaybettiklerimizi gururlandırmak için Türkiye birinciliğini hedefledim” dedi.