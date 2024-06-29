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Depremde Yerle Bir Olan Ebrar Sitesi’nde Yaşıyordu: Efe Talha LGS’de Birinci Oldu

Depremde Yerle Bir Olan Ebrar Sitesi’nde Yaşıyordu: Efe Talha LGS’de Birinci Oldu

Kahramanmaraş LGS
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.06.2024 - 11:30

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde yerle bir olan ve bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nde yaşayan Efe Talha Palabıyık, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tam puan alarak birinci oldu. Efe Talha, “Depremde kaybettiklerimizi gururlandırmak için Türkiye birinciliğini hedefledim” dedi.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan depremde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan depremde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş.

Ebrar Sitesi de en fazla insanın öldüğü evlerden biriydi.

Ebrar Sitesi de en fazla insanın öldüğü evlerden biriydi.

Bin 400 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi’nde yıkılmayan ender evlerden olan T Blok'ta ailesi ile birlikte depreme yakalanan, ancak birçok akrabasını yine Ebrar Siteleri'nde kaybeden Efe Talha Palabıyık, onca zorlu sürece rağmen LGS'de Türkiye birincisi olmayı başardı.

Bin 400 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi’nde yıkılmayan ender evlerden olan T Blok'ta ailesi ile birlikte depreme yakalanan, ancak birçok akrabasını yine Ebrar Siteleri'nde kaybeden Efe Talha Palabıyık, onca zorlu sürece rağmen LGS'de Türkiye birincisi olmayı başardı.

LGS Türkiye birincisi depremzede Efe Talha Palabıyık, “Depremde yaşadıklarımızdan sonra rehber öğretmenlerimin yardımları ile bu süreci atlattım. O süreçten sonra da kendimi derslerime çalışarak, depremde vefat etmiş yakınlarımı da gururlandırmak amacıyla kendime derse çalışmaya ve Türkiye birinciliğini almak için hedefledim bunu, Allah'ın izni ile de birinci oldum. Sınava girerken hedefim soruların tamamına doğru cevap vermek ya da en fazla 1 yanlış yapmaktı. Stresim oldu ama o stres sözel bölüme girdikten hemen sonra gitti. Bundan sonraki hedeflerimde de İstanbul'da tercih edeceğim okullarda başarılar elde etmek” dedi.

LGS Türkiye birincisi depremzede Efe Talha Palabıyık, “Depremde yaşadıklarımızdan sonra rehber öğretmenlerimin yardımları ile bu süreci atlattım. O süreçten sonra da kendimi derslerime çalışarak, depremde vefat etmiş yakınlarımı da gururlandırmak amacıyla kendime derse çalışmaya ve Türkiye birinciliğini almak için hedefledim bunu, Allah'ın izni ile de birinci oldum. Sınava girerken hedefim soruların tamamına doğru cevap vermek ya da en fazla 1 yanlış yapmaktı. Stresim oldu ama o stres sözel bölüme girdikten hemen sonra gitti. Bundan sonraki hedeflerimde de İstanbul'da tercih edeceğim okullarda başarılar elde etmek” dedi.

Anne Fatma Palabıyık ise “Şu an çok gururluyum, güzel duygular içerisindeyiz. Sayılı kişiler içerisinde benim oğlum da var diyorum. Bunu oğlum çok zor şartlarda, okulunun desteği ile gerçekleştirdi” diye konuştu.

Anne Fatma Palabıyık ise “Şu an çok gururluyum, güzel duygular içerisindeyiz. Sayılı kişiler içerisinde benim oğlum da var diyorum. Bunu oğlum çok zor şartlarda, okulunun desteği ile gerçekleştirdi” diye konuştu.

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