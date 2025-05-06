onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Hastaneye Kaldırıldı: Beyin Kanaması ve İnme Atlattı

Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Hastaneye Kaldırıldı: Beyin Kanaması ve İnme Atlattı

Deprem Uzmanları
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.05.2025 - 08:17

Türkiye’nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek'te sırt ağrısı nedeni ile kaldırıldığı hastanede beyin kanaması ve inme atlattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapılan Ahmet Ercan’ın gözlem altında dinlenmekte olduğunu duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan üzücü haber geldi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan üzücü haber geldi.

Bosna Hersek’te yoğun sırt ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ahmet Ercan beyin kanaması ve inme atlattı. 

Ercan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı. 

'Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim.'

Ahmet Ercan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:

Ahmet Ercan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın