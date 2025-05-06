Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Hastaneye Kaldırıldı: Beyin Kanaması ve İnme Atlattı
Türkiye’nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek'te sırt ağrısı nedeni ile kaldırıldığı hastanede beyin kanaması ve inme atlattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapılan Ahmet Ercan’ın gözlem altında dinlenmekte olduğunu duyuruldu.
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Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan üzücü haber geldi.
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Ahmet Ercan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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