Deniz Zeyrek’ten Ulaştırma Bakanına Tepki: “Almanlar Aslında Ebrar’ı Kıskanıyor!”
Deniz Zeyrek’ten Ulaştırma Bakanına Tepki: “Almanlar Aslında Ebrar’ı Kıskanıyor!”
Gazeteci Deniz Zeyrek, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Almanya ziyaretini bir holdinge ait özel uçakla yapmasını eleştirdi. Zeyrek, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, ABD’ye tarifeli uçakla gitmesini hatırlatarak, Almanların gerçekte kadın voleybolcularımızı kıskandığını söyledi.
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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya ziyareti için özel bir holdinge ait özel uçağı kullanmıştı.
Bakan Uraloğlu, özel uçakla yaptığı ziyaretin holdinge verilen ihalelerin sözleşmesinde yer aldığını ve devlete ekstra herhangi bir zararı olmadığını açıklamıştı.
Gazeteci Deniz Zeyrek, Sözcü TV’de katıldığı programda Bakan Abdulkadir Uraloğlu’na, Filenin Sultanları’nı hatırlatarak tepki gösterdi.
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