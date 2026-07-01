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Deniz Mevsimi Açılmışken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Deniz Mevsimi Açılmışken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
01.07.2026 - 15:01
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Sağımızda, solumuzda, evde, arabada, okulda, iş yerinde... Her yerde müzik! Müziğin nabzını tutan Billboard Hot 100 listesinde bu ay neler oldu? Mercek altına aldık!

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1. Taylor Swift - I Knew It, I Knew You

Toy Story filmini sevenler buraya! Taylor Swift, Toy Story için özel bir şarkı kaydetmiş ve listenin ilk sırasında yer alıyor.

2. Drake - Janice STFU

Drake yine yapmış yapacağını. Yayımlanmasının üstünden sadece kısa bir süre geçmesine rağmen videosu bile milyonlarca kez izlenmiş. Evimizin Drake'i!

3. Ariana Grande - hate that i made you love me

Ariana Grande son birkaç senedir hareketli bir diskografiye sahip. Kendi albümleri dışında Wicked filmi ve brat albümündeki düeti ile yine göz dolduruyor. Bir de magazin kısmı var ama şu an konumuz o değil. Sen söyle, biz dinleyelim Ariana!

4. Tame Impala & JENNIE - Dracula

Instagram Reels'ta, TikTok'ta, mekanlarda... Neredeyse her yerde en az bir kez duyduğumuz şarkı da listede yer alıyor. Tame Impala'nın adından söz ettirdiğini biliyoruz ama bu sefer JENNIE ile yaptığı düeti olay oldu.

5. Olivia Rodrigo - drop dead

Geçtiğimiz günlerde yeni albümünü yayınlayan Rodrigo, çıkış şarkısı olarak drop dead'i seçmiş. Albüm kapağından albümün hazırlanma sürecine kadar diskografisindeki en orijinal albümü diyebiliriz.

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6. Michael Jackson - Billie Jean

O bir efsane, o bir müzik dehası, o bir ölümsüz! Michael Jackson, yıllar yıllar sonra bile Billboard Hot 100 listesine girmeyi başardı. Sevgiyle anıyoruz.

7. BTS - SWIM

K-Pop denince aklımıza gelen ilk isim: BTS. Swim şarkısıyla listede yer almayı başaran BTS, bu seneyi biraz bereketsiz geçiriyor gibi. Ya da kendileri mutlu olabilirler ama onları pek görmedik etrafta.

8. Charli xcx - SS26

Charli xcx, 2024'te 'brat' albümüyle ortalığı yıktı geçti resmen. Bu sene de 'Music, Fashion, Film' albümünü heyecanla bekliyoruz. Albümden SS26 şarkısı da listede yerini alıyor.

9. PinkPantheress & Zara Larsson - Stateside

Zara Larsson ve PinkPantheress ortaklığı kulaklarımızdaki pası sildi ve nihayet iki isim de duyulmaya başlandı. Onlar adına mutluyuz çünkü müzik dünyası onlar sayesinde daha da canlanmaya başladı.

10. Zara Larsson - Midnight Sun

Yine Zara ve yine geç kalınmış bir şöhret... Bir noktada TikTok'un ekmeğini çok yediğini söylememiz gerekiyor. Ama bu onun başarılı bir şarkıcı olduğu gerçeğini asla değiştirmiyor elbette.

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Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!

Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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