Deniz Mevsimi Açılmışken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
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Sağımızda, solumuzda, evde, arabada, okulda, iş yerinde... Her yerde müzik! Müziğin nabzını tutan Billboard Hot 100 listesinde bu ay neler oldu? Mercek altına aldık!
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1. Taylor Swift - I Knew It, I Knew You
2. Drake - Janice STFU
3. Ariana Grande - hate that i made you love me
4. Tame Impala & JENNIE - Dracula
5. Olivia Rodrigo - drop dead
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6. Michael Jackson - Billie Jean
7. BTS - SWIM
8. Charli xcx - SS26
9. PinkPantheress & Zara Larsson - Stateside
10. Zara Larsson - Midnight Sun
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Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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