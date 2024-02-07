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Deneyimledikleri En İyi Hissi Tanımlarken Verdikleri Cevaplarla İçimizi Pamuk Gibi Yapan Twitter Kullanıcıları

Deneyimledikleri En İyi Hissi Tanımlarken Verdikleri Cevaplarla İçimizi Pamuk Gibi Yapan Twitter Kullanıcıları

Twitter
Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 14:58

Bir X kullanıcısının sorduğu 'En iyi hislerden biri?' sorusunu sorduğu tweet'e gelen güleceğiniz, ağlayacağınız ve sımsıcak olacağınız karışık yanıtları sizin için derledik...

Kaynak: https://twitter.com/seriuslynothing/s...
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Twitter'da 'En iyi hislerden biri?' sorusu gündem olunca, birçok kullanıcı paylaşıma cevap verdi...

'Ceketinizin cebinde unuttuğunuz parayı bulduğunuz o an. Kendinize verdiğiniz en beklenmedik küçük hediye.' Bak duyunca bile elim ayağıma dolaştı. Özlendi...

'Ailenizi geçindirebilmek'🥺

'Borçsuz olmak.' Sen bir de KYK borcu olanları gör...😢

'Akademik stres olmadan uyumak>>>>' Bak şu his var ya şu his offf... O kadar haklısın ki.

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'Annenin mutlu olduğunu görmek'❤️❤️❤️

'Temiz çarşafın içinde uyumak' O gelen temiz koku, yorganın soğukluğu, yastığın pofudukluğu... Düşüncesi bile uykumu getirdi.

"Manchester United'ın son saniye golüyle maçı kazanması" Allaaah! Bu yanıt maçkoliklere gelsin.🏆

'Eski bir anıyı hatırlamak'...

'Gergin olduğun o sunumu yapmayı başarmak #gururanı' Omuzlardan o yükün kalkışı...

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'Yağmur kokusu' Bu yanıtı da Pinterest'çiler için şuraya şöyle bırakalım.❤️

Biz bu yorumları okurken pamuk gibi olduk. Peki sizce en iyi his nedir? Yorumlarda buluşalım...

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