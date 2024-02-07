Deneyimledikleri En İyi Hissi Tanımlarken Verdikleri Cevaplarla İçimizi Pamuk Gibi Yapan Twitter Kullanıcıları
Deneyimledikleri En İyi Hissi Tanımlarken Verdikleri Cevaplarla İçimizi Pamuk Gibi Yapan Twitter Kullanıcıları
Kaynak: https://twitter.com/seriuslynothing/s...
Bir X kullanıcısının sorduğu 'En iyi hislerden biri?' sorusunu sorduğu tweet'e gelen güleceğiniz, ağlayacağınız ve sımsıcak olacağınız karışık yanıtları sizin için derledik...
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Biz bu yorumları okurken pamuk gibi olduk. Peki sizce en iyi his nedir? Yorumlarda buluşalım...
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