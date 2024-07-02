Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka: Oynadıkları Diziler Meğer Uyarlamaymış!

Reyting rekorları kıran Sadakatsiz, Kuzey Güney, Umutsuz Ev Kadınları, 1 Kadın 1 Erkek ve sevilen daha bir çok yerli dizinin yabanı dizilerden uyarlandığını biliyoruz. Son olarak Box Office Türkiye tarafından son üç sezonda yabancı formatlardan uyarlanan yerli diziler derlendi.