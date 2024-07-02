Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka: Oynadıkları Diziler Meğer Uyarlamaymış!
Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka: Oynadıkları Diziler Meğer Uyarlamaymış!
Reyting rekorları kıran Sadakatsiz, Kuzey Güney, Umutsuz Ev Kadınları, 1 Kadın 1 Erkek ve sevilen daha bir çok yerli dizinin yabanı dizilerden uyarlandığını biliyoruz. Son olarak Box Office Türkiye tarafından son üç sezonda yabancı formatlardan uyarlanan yerli diziler derlendi.
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1. Alev Alev - Fransa
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2. Adım Farah - Arjantin
3. Bir Derdim Var - İtalya
4. Darmaduman - ABD
5. Oğlum - The Good Son
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6. Öğretmen - Japonya
7. Ömer - İsrail
8. Senden Önce - Lübnan
9. Yalancı - Britanya
10. Yalancı ve Mumları - Britanya
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11. Son Nefesime Kadar - Britanya
12. Misafir - Japonya
13. Menajerimi Ara - Fransa
14. Kraliçe - ABD
15. Hekimoğlu - ABD
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