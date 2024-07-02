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Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka: Oynadıkları Diziler Meğer Uyarlamaymış!

Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka: Oynadıkları Diziler Meğer Uyarlamaymış!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 10:05 Son Güncelleme: 02.07.2024 - 10:29

Reyting rekorları kıran Sadakatsiz, Kuzey Güney, Umutsuz Ev Kadınları, 1 Kadın 1 Erkek ve sevilen daha bir çok yerli dizinin yabanı dizilerden uyarlandığını biliyoruz. Son olarak Box Office Türkiye tarafından son üç sezonda yabancı formatlardan uyarlanan yerli diziler derlendi.

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1. Alev Alev - Fransa

1. Alev Alev - Fransa

2. Adım Farah - Arjantin

2. Adım Farah - Arjantin

3. Bir Derdim Var - İtalya

3. Bir Derdim Var - İtalya

4. Darmaduman - ABD

4. Darmaduman - ABD

Darmaduman dizisi ABD yapımı Beverly Hills, 90210 dizisinden uyarlanmıştır.

5. Oğlum - The Good Son

5. Oğlum - The Good Son
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6. Öğretmen - Japonya

6. Öğretmen - Japonya

Öğretmen dizisi Japonya yapımı Mr. Hiiragi's Homeroom dizisinden uyarlanmıştır.

7. Ömer - İsrail

7. Ömer - İsrail

8. Senden Önce - Lübnan

8. Senden Önce - Lübnan

9. Yalancı - Britanya

9. Yalancı - Britanya

10. Yalancı ve Mumları - Britanya

10. Yalancı ve Mumları - Britanya
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11. Son Nefesime Kadar - Britanya

11. Son Nefesime Kadar - Britanya

12. Misafir - Japonya

12. Misafir - Japonya

13. Menajerimi Ara - Fransa

13. Menajerimi Ara - Fransa

14. Kraliçe - ABD

14. Kraliçe - ABD

15. Hekimoğlu - ABD

15. Hekimoğlu - ABD

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