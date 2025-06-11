DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Açıkladı: "Abdullah Öcalan’ın Siyasi Parti Temsilcileriyle Görüşmesi Muhtemel"
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın siyasi parti temsilcileriyle görüşme yapmasının muhtemel olduğunu söyledi.
Doğan, “Sayın Öcalan’ın, Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mazlum Abdi, Sayın Kubat ve Bafıl Talabani’yle de görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini de kullandı.
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DEM Parti’de bugün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının arından parti sözcüsü Ayşegül Doğan açıklamalarda bulundu.
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“Öcalan’ın siyasi parti temsilcileriyle görüşmesi muhtemel”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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