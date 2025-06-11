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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Açıkladı: "Abdullah Öcalan’ın Siyasi Parti Temsilcileriyle Görüşmesi Muhtemel"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Açıkladı: "Abdullah Öcalan’ın Siyasi Parti Temsilcileriyle Görüşmesi Muhtemel"

Abdullah Öcalan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2025 - 16:44

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın siyasi parti temsilcileriyle görüşme yapmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Doğan, “Sayın Öcalan’ın, Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mazlum Abdi, Sayın Kubat ve Bafıl Talabani’yle de görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini de kullandı.

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DEM Parti’de bugün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının arından parti sözcüsü Ayşegül Doğan açıklamalarda bulundu.

DEM Parti’de bugün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının arından parti sözcüsü Ayşegül Doğan açıklamalarda bulundu.

DEM Parti’nin, eş genel başkanlar ve MYK üyelerinden oluşan bir heyetle İmralı’ya ziyaret hazırlığında olduğunu açıklayan Doğan, ziyaretin yakın zamanda gerçekleşmesini planladıklarını söyledi.

Doğan, “Bu dönemi anlamak, anlatmak ve daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere bir hazırlık yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Öcalan’ın siyasi parti temsilcileriyle görüşmesi muhtemel”

“Öcalan’ın siyasi parti temsilcileriyle görüşmesi muhtemel”

Ayşegül Doğan, önümüzdeki süreçte Abdullah Öcalan’ın yalnızca DEM Parti ile değil, farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de görüşmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi. 

“Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mazlum Abdi, Sayın Kubat ve Bafıl Talabani’yle de görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz” diyen Doğan, bu görüşmelerin Öcalan’ın da arzusu olduğunu ve geniş çaplı siyasi istişareler için önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.

“Terörsüz Türkiye Projesi” için komisyon çağrısı.

“Terörsüz Türkiye Projesi” için komisyon çağrısı.

Ayşegül Doğan, TBMM çatısı altında “Terörsüz Türkiye Projesi” için komisyon kurulması için Meclis Başkanı  Numan Kurtulmuş’u 'inisiyatif alın' çağrısı yaptı.

Ayşegül Doğan, 'Çok basit bir inisiyatif bu. Ama çok ağır, çok komplike, çok can almış bir meseleyi çözmek için tarihsel bir sorumluluk üstlenecek. O yüzden ciddi bir yaklaşım gerektirir, basit bir yaklaşımla çözülemez bu mesele. Ne yapabilir Sayın Kurtulmuş? Meclis tatile girmeden önce komisyonu kurabilmek için siyasi partilerin yetkililerini toplayabilir ve siyasetin çok sevdiği deyimle bir 'zirve' yapabilir. Orada ne çıkabilir; ortaya itirazlar, eleştiriler, öneriler çıkar ortaya' diye konuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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