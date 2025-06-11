DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Açıkladı: "Abdullah Öcalan’ın Siyasi Parti Temsilcileriyle Görüşmesi Muhtemel"

Ayşegül Doğan, TBMM çatısı altında “Terörsüz Türkiye Projesi” için komisyon kurulması için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u 'inisiyatif alın' çağrısı yaptı.

Ayşegül Doğan, 'Çok basit bir inisiyatif bu. Ama çok ağır, çok komplike, çok can almış bir meseleyi çözmek için tarihsel bir sorumluluk üstlenecek. O yüzden ciddi bir yaklaşım gerektirir, basit bir yaklaşımla çözülemez bu mesele. Ne yapabilir Sayın Kurtulmuş? Meclis tatile girmeden önce komisyonu kurabilmek için siyasi partilerin yetkililerini toplayabilir ve siyasetin çok sevdiği deyimle bir 'zirve' yapabilir. Orada ne çıkabilir; ortaya itirazlar, eleştiriler, öneriler çıkar ortaya' diye konuştu.