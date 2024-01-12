DEM Parti, 31 Mart Seçimlerinde Aday Çıkaracağı Şehirleri Açıkladı

'Yerel seçimlerde güç birliği yapılabilir mi yapılamaz mı, yapılması muhtemel yerler nereler olabilir, olabilir mi, olamaz mı, buna dair bir çalışma yürütülebilir mi diye konuşulduğunu kendileri açıkladılar. Her iki partinin ilgili komisyonları bu çalışmaları yürütecek. Henüz netleşen bir şey yok buna dair. Çalışmalar ilerledikçe kamuoyu düzenli bir biçimde bilgilendirilecek. Tüm süreçlerde olageldiği gibi açık ve şeffaf bir biçimde bunları sizlerle paylaşacağız.'