DEM Parti, 31 Mart Seçimlerinde Aday Çıkaracağı Şehirleri Açıkladı
DEM Parti, 31 Mart Seçimlerinde Aday Çıkaracağı Şehirleri Açıkladı
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara, Antalya, Bolu, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun'da kendi adaylarıyla seçime gireceklerini bildirdi.
Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde sandık kuracaklarını ve yaklaşık 100 bin delegenin, belediye eş başkanı aday adayları, belediye meclis üyesi aday adayları ve il genel meclisi üyesi aday adaylarından oluşan 4 bin kişi için oy kullanacağını söyledi.
Daha önce yerel seçimlerde aday gösterecekleri 27 ilçeyi açıkladıklarını anımsatan Doğan, "Aday göstereceğimiz bazı yerleri, yeni illeri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun olmak üzere 7 ilde aday göstereceğiz. Komisyonumuz hazırlıklarını tamamladı. Aday göstermeye karar verdik. Aday göstereceğimiz yerlere ilişkin çalışmalar tamamlandıkça aşama aşama sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Doğan, dün DEM Parti heyetinin, CHP'yi ziyaret ettiğini ve sonrasında ortak açıklama yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
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