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Defne 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Defne'de Hangi Aday Önde? Belediye Başkanı Kim Oldu?

Defne 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Defne'de Hangi Aday Önde? Belediye Başkanı Kim Oldu?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:48

Türkiye’nin 81 ilinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandığa gitmeye başlayan vatandaşlar gözlerini seçim sonuçlarına dikti. Sandıklar açılmaya başlanırken ilk sonuçlar da merak ediliyor. Hatay Defne'de hangi aday önde? Defne Belediye Başkanı kim oldu?

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Hatay Defne 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Hatay Defne 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Hatay Defne'de 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor.

Hatay Defne'de sandıkların yüzde kaçı açıldı?

Hatay Defne'de sandıkların yüzde kaçı açıldı?

Saat 19.47 itibarıyla sonuçlar;

Açılan Sandık: % 0,62

Hatay Defne'de seçimi kim kazandı?

Hatay Defne'de seçimi kim kazandı?

  • Halil İbrahim Özgün CHP yüzde 55.17

  • Hizam Hasırcı TKP yüzde 30.38

Sayım sürüyor. Güncellenecek.

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