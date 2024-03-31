Defne 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Defne'de Hangi Aday Önde? Belediye Başkanı Kim Oldu?
Defne 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Defne'de Hangi Aday Önde? Belediye Başkanı Kim Oldu?
Türkiye’nin 81 ilinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandığa gitmeye başlayan vatandaşlar gözlerini seçim sonuçlarına dikti. Sandıklar açılmaya başlanırken ilk sonuçlar da merak ediliyor. Hatay Defne'de hangi aday önde? Defne Belediye Başkanı kim oldu?
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Hatay Defne 31 Mart Yerel Seçim sonucu
Hatay Defne'de sandıkların yüzde kaçı açıldı?
Hatay Defne'de seçimi kim kazandı?
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