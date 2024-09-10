Deadlock Henüz Piyasaya Çıkmadan Hileciler İle Boğuşmaya Başladı!
Deadlock Henüz Piyasaya Çıkmadan Hileciler İle Boğuşmaya Başladı!
Valve'ın henüz yeni duyurduğu ama piyasaya sürmediği rekabetçi oyunu Deadlock, şimdiden hilecilerin ağına düşmüş durumda.
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Daha çıkmadan bu ne hız kardeşim!
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İşin esas rengi Reddit'te belli oldu.
Aşağıdan yayınlanan Reddit gönderisine ulaşabilirsiniz;
Aimbot olayını bile aşıp duvardan vurmaya başlamışlar!
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