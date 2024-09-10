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Deadlock Henüz Piyasaya Çıkmadan Hileciler İle Boğuşmaya Başladı!

Deadlock Henüz Piyasaya Çıkmadan Hileciler İle Boğuşmaya Başladı!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 08:53

Valve'ın henüz yeni duyurduğu ama piyasaya sürmediği rekabetçi oyunu Deadlock, şimdiden hilecilerin ağına düşmüş durumda. 

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Daha çıkmadan bu ne hız kardeşim!

Daha çıkmadan bu ne hız kardeşim!

Deadlock daha yeni duyuruldu fakat bir süredir sızıntılar sayesinde bilinen bir oyundu. Hatta geçtiğimiz haftalarda başlayan beta testleri ile birlikte eşzamanlı oyuncu rekorları bile kırmayı başarmıştı. Şimdilerde ise hilecilerden geçilmiyor.

İşin esas rengi Reddit'te belli oldu.

İşin esas rengi Reddit'te belli oldu.

Reddit üzerinde Deadlock hakkında paylaşımlar yapan bir hesabın gönderisine göre bazı oyuncular, henüz piyasaya bile sürülmeyen oyun içerisinde aimbot türevi hileler kullanmaya başlamış durumda.

Aşağıdan yayınlanan Reddit gönderisine ulaşabilirsiniz;

Aimbot olayını bile aşıp duvardan vurmaya başlamışlar!

Aimbot olayını bile aşıp duvardan vurmaya başlamışlar!

Valve oyunlarında bu tür hile olaylarını görmeye biraz alışkınız ancak iş henüz piyasaya bile sürülmemiş bir oyun olduğunda daha da garipleşebiliyor. Bakalım Valve bu konuda nasıl önlemler alacak?

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