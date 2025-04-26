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Danla Bilic Mustafa Sarıgül ile Bir Araya Geldiği Anları Instagram Hesabından Paylaştı

Danla Bilic Mustafa Sarıgül ile Bir Araya Geldiği Anları Instagram Hesabından Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.04.2025 - 14:54

Danla Bilic ve Mustafa Sarıgül bir araya geldi. Sosyal medyanın sevilen influencerlarından Bilic, Sarıgül ile buluşmasını Instagram hikayesine atarak, “Günaydın, başkanımla haftasonuna şöyle bir giriş yaptık” notunu düştü. Sarıgül’ün Bilic’e övgüleri peş peşe geldi. Gelin o anlara geçelim. 👇

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İşte detaylar 👇

Sarıgül de Bilic de ülke gündemi olan konularda tepkilerini ortaya koyan isimlerden.

Sarıgül de Bilic de ülke gündemi olan konularda tepkilerini ortaya koyan isimlerden.

Özellikle Sarıgül’ün sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak çağı yakalamış olması genç kesim için tanınırlığını artırıyor.

Bir araya geliş sebepleri ise merak konusu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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