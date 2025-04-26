Danla Bilic Mustafa Sarıgül ile Bir Araya Geldiği Anları Instagram Hesabından Paylaştı

Danla Bilic ve Mustafa Sarıgül bir araya geldi. Sosyal medyanın sevilen influencerlarından Bilic, Sarıgül ile buluşmasını Instagram hikayesine atarak, “Günaydın, başkanımla haftasonuna şöyle bir giriş yaptık” notunu düştü. Sarıgül’ün Bilic’e övgüleri peş peşe geldi. Gelin o anlara geçelim. 👇