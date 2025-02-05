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Danimarka Vizesi Reddedilen Vatandaş Sebebini Paylaştı: "Ülkenizin Sosyo-Ekonomik Koşulları"

Danimarka Vizesi Reddedilen Vatandaş Sebebini Paylaştı: "Ülkenizin Sosyo-Ekonomik Koşulları"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 10:29

Ülkemizde son zamanlarda bir vize sorunu ortaya çıktı. Başta Schengen olmak üzere vize başvurusu yapan vatandaşlar sık sık vize reddiyle karşılaşmaya başladı. Öyle ki İtalya'daki üniversitelerde eğitim hakkı kazanan öğrencilere bile vize çıkmadı. Son olarak Danimarka'ya turist vizesi başvurusu yapan bir kişi, ülkenin neden ret verdiğini de paylaştı.

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Son yıllarda ülkemizden yapılan vize başvurularının çoğu olumsuz sonuçlanmaya başladı.

Son yıllarda ülkemizden yapılan vize başvurularının çoğu olumsuz sonuçlanmaya başladı.

ABD ve Avrupa ülkelerine gitmek için yapılan vize başvurularında vatandaşlar çoğunlukla ret aldıklarını dile getiriyor. Vize çıksa bile yalnızca birkaç hafta hatta birkaç günlük vize çıkabiliyor.

Vize sorunu son olarak eğitime de yansımıştı.

Vize sorunu son olarak eğitime de yansımıştı.

İtalya'da eğitim görmek için kabul alan öğrencilere dahi vize çıkmamıştı. Öğrenciler, konsolosluk önünde eylem yaparak haklarını savunmuş, eğitim haklarının ellerinden alındığını söylemişlerdi.

Vize alabilen kişiler lokma döktürürken vize alamayan kişiler de soluğu X'te alıyor. Bu kez de bir vatandaş, Danimarka vizesinden neden ret yediğini anlattı.

Vize alabilen kişiler lokma döktürürken vize alamayan kişiler de soluğu X'te alıyor. Bu kez de bir vatandaş, Danimarka vizesinden neden ret yediğini anlattı.

Vize reddinin sebebi “2019'dan bu yana Türkiye'nin sosyo-ekonomik koşullarının değişmesi.” olarak belirtilmişti.

Vize reddinin sebebi “2019'dan bu yana Türkiye'nin sosyo-ekonomik koşullarının değişmesi.” olarak belirtilmişti.
twitter.com

Başvuru sahibinin 2019'da Fransa tarafından verilen bir Schengen vizesi olduğunu da belirtelim.

Başvuru sahibinin 2019'da Fransa tarafından verilen bir Schengen vizesi olduğunu da belirtelim.

2019 yılında Fransa tarafından verilen bir Schengen vizeniz olsa dahi o tarihten bu yana ülkenizin sosyo-ekonomik koşullarının önemli ölçüde değişmiş olması, olumlu bir sonuç almanızı engelliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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