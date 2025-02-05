Danimarka Vizesi Reddedilen Vatandaş Sebebini Paylaştı: "Ülkenizin Sosyo-Ekonomik Koşulları"

Ülkemizde son zamanlarda bir vize sorunu ortaya çıktı. Başta Schengen olmak üzere vize başvurusu yapan vatandaşlar sık sık vize reddiyle karşılaşmaya başladı. Öyle ki İtalya'daki üniversitelerde eğitim hakkı kazanan öğrencilere bile vize çıkmadı. Son olarak Danimarka'ya turist vizesi başvurusu yapan bir kişi, ülkenin neden ret verdiğini de paylaştı.