Danimarka Vizesi Reddedilen Vatandaş Sebebini Paylaştı: "Ülkenizin Sosyo-Ekonomik Koşulları"
Danimarka Vizesi Reddedilen Vatandaş Sebebini Paylaştı: "Ülkenizin Sosyo-Ekonomik Koşulları"
Ülkemizde son zamanlarda bir vize sorunu ortaya çıktı. Başta Schengen olmak üzere vize başvurusu yapan vatandaşlar sık sık vize reddiyle karşılaşmaya başladı. Öyle ki İtalya'daki üniversitelerde eğitim hakkı kazanan öğrencilere bile vize çıkmadı. Son olarak Danimarka'ya turist vizesi başvurusu yapan bir kişi, ülkenin neden ret verdiğini de paylaştı.
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Son yıllarda ülkemizden yapılan vize başvurularının çoğu olumsuz sonuçlanmaya başladı.
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Vize sorunu son olarak eğitime de yansımıştı.
Vize alabilen kişiler lokma döktürürken vize alamayan kişiler de soluğu X'te alıyor. Bu kez de bir vatandaş, Danimarka vizesinden neden ret yediğini anlattı.
Vize reddinin sebebi “2019'dan bu yana Türkiye'nin sosyo-ekonomik koşullarının değişmesi.” olarak belirtilmişti.
Başvuru sahibinin 2019'da Fransa tarafından verilen bir Schengen vizesi olduğunu da belirtelim.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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