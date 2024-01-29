Damogaj Vida’nın Menajerlik Şirketi, Beşiktaş Kulübü'nün İflası İçin Dava Açtı

Ocak 2018’de Beşiktaş’a transfer olan Hırvat futbolcu Damogaj Vida’nın transferiyle ilgili menajerlik şirketi, Beşiktaş Kulübü’ne icra takibi başlattı, siyah beyazlı kulüp takibe itiraz etti. Şirket bu kez kulübün iflası talebiyle dava açtı.