Damar Prensesi Güllü'nün "Kopamam Senden" Klibindeki Detayların Aklınıza Gelmeyecek Analizi

Bazı şarkılar vardır, ne kadar dinleseniz de eskimez. Hatta o şarkılar yıllar geçtikçe daha da keyif verici hale gelir sizin için. Güllü'nün efsane albümü Oyuncak Gibi'deki Kopamam Senden şarkısı da tam olarak öyle. Fakat dönemin şartlarına göre çekilen klip, şarkı kadar damar değil, hatta detaylara bakınca oldukça komik. Biz de 'Kopamam Senden'in klibini daha komik bir hale getirip detayları size anlatalım istedik. Buyurun klip analizi bölümüze...