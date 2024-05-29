Dalak Meridyeninin Yüzümüzdeki Yansıması

Yüz kaslarımızın çoğu orbicularis oris (ağız çevresi kası) ve orbicularis oculi (göz çevresi kası) ile bağlıdır.

Ağız çevresindeki kas, yüzün alt orta kısmındaki konumuyla yanak ve çene bölgesindeki diğer kaslar için bir bağ görevindedir. Yaş alma ve yer çekimi süreciyle birlikte, dudakların üzerindeki kaslar, yavaş yavaş konumunu ve şeklini kaybetmeye başlar. Ağzı çevreleyen kasın üzerinde oluşan baskı, dudak çevresinde kırışıklıkların oluşmasına, ağız kenarlarında aşağıya, dudaklarda ise içe doğru düşmeye sebep olur.

Bu soruna bütünsel bir bakış açısıyla bakarsak, her şey birbiriyle bağlantılı bütünsel bir oluşumun sonucudur. Çin tıbbı öğretileri vücudumuzda neler olduğunu gözlemlemek için yüzü kullanır. Doğada bulunan 5 element, iç organlarımız, duyularımız, karakterimiz görünüşümüz ile bağlantılıdır.

Çin tıbbı yüz haritasında dalak, dudak üzeri bölgeye denk gelir. Dalak meridyeni enerjisi düşük olduğunda,

• Yüzdeki (özellikle ağız bölgesi) cilt ve kaslarda sarkma,

• Yanakların alt kısmında çukurluk,

• Üst dudağın üzerinde kırışıklıklar,

• Üst göz kapaklarında sarkma,

• Yorgun yüz görünümü,

• Yüzde ödem ve şişlik,

• Mat bir cilt gözlemlenir.

Vücudumuzdaki diğer göstergelere bakarsak,

• Hızlı kilo alıp, kilo vermekte zorlanıyor musunuz?

• Yağlarınız özellikle göbek çevresinde mi birikiyor?

• Kaslarınız güçsüz mü?

• Çarpma, sıkışma gibi durumlarda cildiniz kolayca morarır mı?

• Sık sık şeker ihtiyacı hisseder misiniz?

Dalak enerjisi dengelenmediğinde duygusal olarak kronik bir endişe içerisinde oluruz. Bu durum aslında mola verme ve kendimizle ilgilenme zamanının geldiğini anlatır.

Dalak besleyici bir organdır. Her zaman öncelikle diğer organlara fayda sağlar. Tıpkı kadın gibi… Her iki cinsiyetin yaşlanma sürecini karşılaştırırsak, kadınlar ailedeki herkese bakma eğilimindedir. Hatta bazen kendilerini bile unuturlar. Bu ihmal dalağa, dolayısıyla dış görünüme zarar verir.

Kırışıklıkları azaltmak ve ruh sağlığınızı iyileştirmek istiyorsanız kendinize zaman ayırmakla başlayabilirsiniz. Ancak kendimiz tam ve bütün olduğumuzda başkalarına faydalı olabiliriz.

Dalağınızı dengelemenin en iyi yönlerinden biri, diğer tüm organlarda denge oluşturmaya başlamasıdır. Beslenme, nefes egzersizleri, beden ve yüz egzersizleri, masaj teknikleri, aromaterapik yağlar, ayurvedik ritüeller, qigong, fascial terapiler gibi hem profesyonel hem de self-care yöntemler dalak enerjisini dengelemeye yardımcı olur.

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