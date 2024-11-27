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'Daily İslamist' İsimli Twitter Sayfasının Sahibine Gözaltı İddiası!

'Daily İslamist' İsimli Twitter Sayfasının Sahibine Gözaltı İddiası!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
27.11.2024 - 14:31

Twitter'da 'Daily İslamist' adıyla haber paylaşımları yapan hesabın sahibi olduğu iddia edilen Numan Aydın'ın gözaltına alındığı belirtiliyor. 

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Twitter'da şeriat yanlısı paylaşımlar yaptığı iddiasıyla zaman zaman gündem olan 'Daily İslamist' isimli sayfanın 200 binin üzerinde takipçisi bulunuyordu.

Twitter'da şeriat yanlısı paylaşımlar yaptığı iddiasıyla zaman zaman gündem olan 'Daily İslamist' isimli sayfanın 200 binin üzerinde takipçisi bulunuyordu.

Daily İslamist hesabın sahibi olduğu iddia edilen '@berranvbahran' kullanıcı adlı Numan Aydın gözaltına alındı. Gözaltı talimatının Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldığı belirtiliyor.

Daily İslamist hesabın sahibi olduğu iddia edilen '@berranvbahran' kullanıcı adlı Numan Aydın gözaltına alındı. Gözaltı talimatının Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldığı belirtiliyor.

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twitter.com

Gözaltı kararının Türkiye Cumhuriyeti ve devlet büyükleri hakkında dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili olduğu ifade ediliyor.

Gözaltı kararının Türkiye Cumhuriyeti ve devlet büyükleri hakkında dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili olduğu ifade ediliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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