'Daily İslamist' İsimli Twitter Sayfasının Sahibine Gözaltı İddiası!
'Daily İslamist' İsimli Twitter Sayfasının Sahibine Gözaltı İddiası!
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Twitter'da şeriat yanlısı paylaşımlar yaptığı iddiasıyla zaman zaman gündem olan 'Daily İslamist' isimli sayfanın 200 binin üzerinde takipçisi bulunuyordu.
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Daily İslamist hesabın sahibi olduğu iddia edilen '@berranvbahran' kullanıcı adlı Numan Aydın gözaltına alındı. Gözaltı talimatının Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldığı belirtiliyor.
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Gözaltı kararının Türkiye Cumhuriyeti ve devlet büyükleri hakkında dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili olduğu ifade ediliyor.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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