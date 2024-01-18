Daha Dolgun Bir Kalça Görünümü İsteyen Kadınların Kullandığı Korse Hilesini İfşa Etti

Daha dolgun bir kalça isteyen kadınların kullandığı korse hilesini paylaşan bir kadın sosyal medyada gündem oldu.
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Elbise, pantolon veya herhangi bir kıyafet ile kullanılan korseler, kalçaları daha dolgun hale getirirken beli de daha ince gösteriyor.
Daha dolgun kalçalar isteyen ancak spor ile başarılı olamayan kadınların uyguladığı hileyi ifşa eden kadının o videosu ise sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar: 👇
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Emre libido yükseltmekte üstüne yok valla 😂😂
Korseye de yükselmezsin ya 😂😂
Salak mısınız ? İç organlarınızdan omurga sağlığınıza kadar zararı var özenmeyin böyle şeylere..🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Niye bizim işimiz gücümüz erkekleri dolandırmak ?? Hoş gerçi dibine kadar hak ediyorlar.. Bu arada kızlar bu kalçalar yatağa kadar işe yarar sonrası realite :))