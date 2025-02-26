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Dağınıklığa Son: Banyonuzu Baştan Aşağı Düzenleyecek 15 Pratik Çözüm!

etiket Dağınıklığa Son: Banyonuzu Baştan Aşağı Düzenleyecek 15 Pratik Çözüm!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 18:08

Şampuanlar devriliyor, havlular sıkışıyor, saç kurutma makinesi sürekli bir yerlere takılıyor mu? Merak etmeyin, banyonuzdaki o küçük kaosu büyük bir düzene çevirmenin tam zamanı! İşte hem banyonuza şıklık katacak hem de hayatınızı kolaylaştıracak 15 harika yardımcı! 🚿💙

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 26.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Busstier - Saç Kurutma Makinesi Tutucu Banyo Organizeri (Antrasit)

1. Busstier - Saç Kurutma Makinesi Tutucu Banyo Organizeri (Antrasit)

Banyoda saç kurutma makinenizi koyacak yer bulamıyor musunuz? Busstier duvara monte organizer, hem pratik bir saklama çözümü sunuyor hem de banyonuzu derli toplu tutuyor. Duştan çık, makineyi al, kablo karmaşasına elveda de!

2. Banyor - Yapışkanlı 2’li Banyo Rafı Organizeri

2. Banyor - Yapışkanlı 2’li Banyo Rafı Organizeri

Şampuanlar, duş jelleri, lifler… Hepsi bir araya gelip duşta yer işgal ediyorsa, Banyor’un yapışkanlı duş rafı tam size göre! Matkapla delmeye gerek yok, yapıştır ve kullan. Hem pratik hem şık, banyo düzeni artık sizin elinizde!

3. ATA HOME - Rafata Çok Amaçlı 2 Katlı Evye Altı Düzenleyici

3. ATA HOME - Rafata Çok Amaçlı 2 Katlı Evye Altı Düzenleyici

Lavabonun altı tam bir kaos mu? Rafata evye altı düzenleyiciyle deterjanları, temizlik malzemelerini ve havluları düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Az yer kaplar, çok iş yapar!

4. YunHan - 400 ml Dikdörtgen Sıvı Sabunluk (2’li Set)

4. YunHan - 400 ml Dikdörtgen Sıvı Sabunluk (2’li Set)

Mutfakta ve banyoda şıklık isteyenlere YunHan sabunluk! Minimalist tasarımıyla hem sıvı sabunu hem de bulaşık deterjanını düzenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Tezgah üstünde dağınıklık yok, sade ve modern bir görünüm var!

5. OMAS - Tekerlekli 3 Katlı Raf Ünitesi (Beyaz)

5. OMAS - Tekerlekli 3 Katlı Raf Ünitesi (Beyaz)

Banyoda ya da mutfakta fazladan depolama alanı mı lazım? OMAS 3 katlı raf ünitesi, dilediğiniz yere kolayca taşınan pratik bir düzenleyici. Tekerlekleri sayesinde istediğiniz yere götürün, düzen sizinle olsun!

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6. Simpletome - Yapışkanlı Elektrikli Diş Fırçası ve Jilet Tutucu

6. Simpletome - Yapışkanlı Elektrikli Diş Fırçası ve Jilet Tutucu

Diş fırçanızı lavabonun üzerinde koyacak yer bulamıyor musunuz? Simpletome’un yapışkanlı tutucu kutusuyla diş fırçanızı ve jiletinizi hijyenik bir şekilde saklayabilirsiniz. Küçük ama etkili bir banyo düzenleyici!

7. Karaca Home - Vista Oval Paspas (90x60 cm, Ekru)

7. Karaca Home - Vista Oval Paspas (90x60 cm, Ekru)

Banyonuzda ayaklarınızın yere yumuşacık basmasını ister misiniz?Karaca Home Vista paspas, hem şık hem de süper yumuşak dokusuyla banyonuza sıcak bir hava katıyor. Duştan sonra konforun tadını çıkarın!

8. Porsima - 76144 Standlı 3’lü Bambu Banyo Seti

8. Porsima - 76144 Standlı 3’lü Bambu Banyo Seti

Doğal ve şık bir banyo seti arıyorsanız, Porsima’nın bambu setine bayılacaksınız! Sabunluk, diş fırçalık ve sıvı sabunluk bir arada, banyonuza minimalist bir hava katıyor. Hem fonksiyonel hem estetik!

9. Era - Çamaşır ve Kurutma Makinesi Dolabı (Çekmeceli, Atlantik Çam)

9. Era - Çamaşır ve Kurutma Makinesi Dolabı (Çekmeceli, Atlantik Çam)

Çamaşır makinenizin üstü boşuna mı gidiyor? Era’nın çekmeceli çamaşır dolabı sayesinde deterjanları, yumuşatıcıları ve tüm temizlik malzemelerinizi düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Banyonuz daha toplu, çamaşır günü daha keyifli!

10. Oxy Aqua - Dijital LED Ekranlı Robot Duş Seti

10. Oxy Aqua - Dijital LED Ekranlı Robot Duş Seti

Banyoyu bir spa deneyimine çevirmek ister misiniz? Oxy Aqua dijital duş seti, LED ekranı ve şelale/yağmur akışıyla sizi rahatlatan bir duş keyfi sunuyor. Suyun sıcaklığını ekrandan kontrol edin, duş keyfinizi bir üst seviyeye taşıyın!

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11. Noowa - Çamaşır Makinesi Üstü Raf Düzenleyici (Krem)

11. Noowa - Çamaşır Makinesi Üstü Raf Düzenleyici (Krem)

Çamaşır makinesinin üstü dağınıksa Noowa devreye giriyor! Hem deterjanlarınızı hem de havlularınızı düzenli bir şekilde saklamak için mükemmel bir raf. Küçük alanları akıllıca kullanmanın tam zamanı!

12. Tekir Store - 3 Raflı Ahşap Banyo Düzenleyici (Beyaz)

12. Tekir Store - 3 Raflı Ahşap Banyo Düzenleyici (Beyaz)

Şık, sade ve işlevsel! Tekir Store’un 3 raflı banyo düzenleyicisiyle havlularınızı, kozmetiklerinizi ve diğer banyo malzemelerinizi kolayca organize edebilirsiniz. Açık stant tasarımıyla banyonuza modern bir hava katıyor.

13. Karaca Home - Iris Banyo Aksesuar Seti (3 Parça)

13. Karaca Home - Iris Banyo Aksesuar Seti (3 Parça)

Banyonuzda şıklık arıyorsanız, Karaca Home’un Iris banyo aksesuar seti tam size göre! Sabunluk, diş fırçalık ve sıvı sabunluk ile banyo tezgahınızı daha estetik hale getirin. Şık ve uyumlu detaylar banyonuza yepyeni bir hava katacak!

14. Digithome - Bambu 3 Raflı Kirli Sepetli Banyo Düzenleyici

14. Digithome - Bambu 3 Raflı Kirli Sepetli Banyo Düzenleyici

Hem kirli sepeti hem de düzenleyici raf bir arada! Digithome’un bambu organizeriyle çamaşır günlerini daha düzenli ve kolay hale getirin. Doğal bambu tasarımıyla hem estetik hem de dayanıklı bir çözüm!

15. Global Led Mirror - 60 cm Yuvarlak LED’li Ayna

15. Global Led Mirror - 60 cm Yuvarlak LED’li Ayna

Makyaj yaparken, tıraş olurken ya da banyoda şık bir dekor ararken tam ihtiyacınız olan şey! Global Led Mirror, LED ışıklarıyla en iyi açıyı yakalamanıza yardımcı olur. Banyonuzda otel şıklığında bir atmosfer yaratın!

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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