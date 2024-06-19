Cüzdanları Boşaltmaya Hazır Olun! Steam'in Büyük Yaz İndirimleri Ne Zaman?

Yazın biz oyuncular için deniz, kum ve güneşten başka anlamları da var, örneğin Stem Yaz İndirimleri! Steam'in en büyük indirim dönemlerinden olan Steam Yaz İndirimleri bu yıl ne zaman başlayacak? Buyurun öğrenelim, öğrenelim ki cüzdanları ona göre hazır edelim!