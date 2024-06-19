Cüzdanları Boşaltmaya Hazır Olun! Steam'in Büyük Yaz İndirimleri Ne Zaman?
Cüzdanları Boşaltmaya Hazır Olun! Steam'in Büyük Yaz İndirimleri Ne Zaman?
Yazın biz oyuncular için deniz, kum ve güneşten başka anlamları da var, örneğin Stem Yaz İndirimleri! Steam'in en büyük indirim dönemlerinden olan Steam Yaz İndirimleri bu yıl ne zaman başlayacak? Buyurun öğrenelim, öğrenelim ki cüzdanları ona göre hazır edelim!
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Ne yalan söyleyelim, Steam ile aramız hala biraz bozuk ama eski güzel günlerin hatrı hala duruyor.
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Steam'in en büyük indirim dönemlerinden biri ise Steam Yaz İndirimleri.
Peki bu sene, yani 2024 yılında Steam Yaz İndirimleri ne zaman başlayacak?
Önümüzdeki tek indirim dönemi Steam Yaz İndirimleri de değil. Yılın geri kalanında Steam'de karşımıza çıkacak diğer irili ufaklı indirimlerin bazıları ise şöyle:
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