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Cüzdanları Boşaltmaya Hazır Olun! Steam'in Büyük Yaz İndirimleri Ne Zaman?

Cüzdanları Boşaltmaya Hazır Olun! Steam'in Büyük Yaz İndirimleri Ne Zaman?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 10:01

Yazın biz oyuncular için deniz, kum ve güneşten başka anlamları da var, örneğin Stem Yaz İndirimleri! Steam'in en büyük indirim dönemlerinden olan Steam Yaz İndirimleri bu yıl ne zaman başlayacak? Buyurun öğrenelim, öğrenelim ki cüzdanları ona göre hazır edelim!

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Ne yalan söyleyelim, Steam ile aramız hala biraz bozuk ama eski güzel günlerin hatrı hala duruyor.

Ne yalan söyleyelim, Steam ile aramız hala biraz bozuk ama eski güzel günlerin hatrı hala duruyor.

Platformun TL desteğine son verip fiyatları ülkemizde de dolara çekmesiyle birlikte bizler de elimizi eteğimizi eskiye oranla epey bir çektik Steam'den. Ancak hala büyük indirim dönemleri ve fırsatlar radarımıza takılmaya devam ediyor.

Steam'in en büyük indirim dönemlerinden biri ise Steam Yaz İndirimleri.

Steam'in en büyük indirim dönemlerinden biri ise Steam Yaz İndirimleri.

Yazımızı adeta bir bayram havasına büründüren Steam Yaz İndirimleri, irili ufaklı festival ve avantajlarının yanında platformun en kapsamlı ve büyük indirim dönemlerinden biri. Öyle ki Steam Yaz İndirimleri zamanlarında platformun çökmesi artık kanıksadığımız durumlardan.

Peki bu sene, yani 2024 yılında Steam Yaz İndirimleri ne zaman başlayacak?

Peki bu sene, yani 2024 yılında Steam Yaz İndirimleri ne zaman başlayacak?

Cüzdanlarınızı, Steam bakiyelerinizi ve istek listelerinizi şimdiden hazır etmek isterseniz diye baştan uyaralım, pek fazla vaktimiz kalmadı. Steam Yaz İndirimleri bu sene 27 Haziran tarihinde oyuncularla buluşmaya hazırlanırken indirimlerin biteceği tarih ise 11 Temmuz.

Önümüzdeki tek indirim dönemi Steam Yaz İndirimleri de değil. Yılın geri kalanında Steam'de karşımıza çıkacak diğer irili ufaklı indirimlerin bazıları ise şöyle:

Önümüzdeki tek indirim dönemi Steam Yaz İndirimleri de değil. Yılın geri kalanında Steam'de karşımıza çıkacak diğer irili ufaklı indirimlerin bazıları ise şöyle:

  • Kule Savunma Festivali: 29 Temmuz - 5 Ağustos

  • Dövüş Oyunları Festivali: 5 - 12 Ağustos

  • Ritim Festivali: 19 - 26 Ağustos

  • Uzay Keşfi Festivali: 2 - 9 Eylül

  • Uçaklar, Trenler ve Otomobiller Festivali: 16 - 23 Eylül

  • Sıra Tabanlı RYO Festivali: 30 Eylül - 7 Ekim

  • Next Fest: Ekim: 14 - 21 Ekim

  • Steam Cadılar Bayramı Festivali 3: 28 Ekim - 4 Kasım

  • Yemek Yapma Festivali: 11 - 18 Kasım

  • Steam Sonbahar İndirimi: 27 Kasım - 4 Aralık

  • Steam Kış İndirimi: 19 Aralık - 2 Ocak

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