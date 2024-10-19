Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Buluşmasında Muhalefete 'Rakı Masası'yla Yüklendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Buluşmasında Muhalefete 'Rakı Masası'yla Yüklendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan Hamas Lideri Yahya Sinvar'a taziyede bulunurken muhalefete de göndermede bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.
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Erdoğan Hamas Lideri Yahya Sinvar'a taziyede bulunurken muhalefete de gönderme yaptı.
İşte Erdoğan’ın muhtarlar toplantısında muhalefete söylediği sözler:
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