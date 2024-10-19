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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Buluşmasında Muhalefete 'Rakı Masası'yla Yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Buluşmasında Muhalefete 'Rakı Masası'yla Yüklendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.10.2024 - 19:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan Hamas Lideri Yahya Sinvar'a taziyede bulunurken muhalefete de göndermede bulundu. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Hamas Lideri Yahya Sinvar'a taziyede bulunurken muhalefete de gönderme yaptı.

Erdoğan Hamas Lideri Yahya Sinvar'a taziyede bulunurken muhalefete de gönderme yaptı.

İşte Erdoğan’ın muhtarlar toplantısında muhalefete söylediği sözler:

İşte Erdoğan’ın muhtarlar toplantısında muhalefete söylediği sözler:

“Muhalefetin gevşekliği bizi alakadar etmez. Onlar rakı masalarında geyik muhabbeti çevirirken biz bölgemizdeki yangını söndürmeye çalışıyoruz.”

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