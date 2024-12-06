Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye Yorumu: “Muhaliflerin Hedefi Başkent Şam”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye Yorumu: “Muhaliflerin Hedefi Başkent Şam”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yeniden alevlenen Suriye’deki savaş sebebiyle açıklamada bulundu. Erdoğan, HTŞ önderliğindeki silahlı grupları “muhalifler” olarak tanımladı ve “Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye’deki bu yürüyüş devam etsin.” dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Esad’a yönelik yaptıkları “Görüşelim” çağrısından da olumlu yanıt alamadıklarını söyledi.
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HTŞ’nin başını çektiği silahlı gruplar, Suriye’de Halep kentinin tamamını, Hama’nın ise bir kısmını ele geçirmişti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı muhaliflerin hedefinin Suriye’nin başkenti Şam olduğunu söyledi.
“İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye’deki bu yürüyüş devam etsin.”
“Esad’e bir çağrımız olmuştu. Gel görüşelim ve Suriye’nin geleceğini birlikte belirleyelim, tayin edelim demiştik. Ne yazık ki Esad’tan bu işe olumlu bir cevap alamadık.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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