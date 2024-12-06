Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye Yorumu: “Muhaliflerin Hedefi Başkent Şam”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yeniden alevlenen Suriye’deki savaş sebebiyle açıklamada bulundu. Erdoğan, HTŞ önderliğindeki silahlı grupları “muhalifler” olarak tanımladı ve “Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye’deki bu yürüyüş devam etsin.” dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Esad’a yönelik yaptıkları “Görüşelim” çağrısından da olumlu yanıt alamadıklarını söyledi.