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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut Lüks Oteldeki Tatilinde Görüntülendi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut Lüks Oteldeki Tatilinde Görüntülendi

Yiğit Bulut
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.08.2024 - 11:02

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından olan ve Türkiye ekonomi yönetiminde bulunan Yiğit Bulut, İzmir’de lüks oteldeki tatili sırasında görüntülendi. Ayrıca aynı otelde bulunan iş insanı Ahmet Ağaoğlu ile Yiğit Bulut’un sohbeti de ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz yıllarda doların 3 lira bile olmayacağını savunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İzmir Alaçatı’daki tatilinde görüntülendi.

Geçtiğimiz yıllarda doların 3 lira bile olmayacağını savunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İzmir Alaçatı’daki tatilinde görüntülendi.

Patronlar Dünyası’nda yayınlanan görüntülerde, Yiğit Bulut’un deniz subaylarının taktığı şapka ile denize girdiği görülüyor.

Patronlar Dünyası’nda yayınlanan görüntülerde, Yiğit Bulut’un deniz subaylarının taktığı şapka ile denize girdiği görülüyor.

Kaynak

Ayrıca Patronlar Dünyası’ndan Taygun Atilla, aynı otelde bulunan iş insanı Ali Ağaoğlu ile Yiğit Bulut’un arasında geçen konuşmayı da köşesine taşıdı

Ayrıca Patronlar Dünyası’ndan Taygun Atilla, aynı otelde bulunan iş insanı Ali Ağaoğlu ile Yiğit Bulut’un arasında geçen konuşmayı da köşesine taşıdı

Kaynak

“Ali Ağaoğlu ile Yiğit Bulut'da tesadüf eseri otelin restoranında karşılaştıklarında ben de yan masada kahvemi yudumluyordum. Dolayısı ile konuşulanlara da kulak misafiri oldum. Hal hatır sorma faslından sonra Ali Ağaoğlu'nun "Neler yapıyorsun, şimdi nerelerdesin ?" sorusuna Yiğit Bulut'un yanıtı şu oldu: "Aynen tüm görevlere devam. Ankara'dayım. Türk-Telekom da diğerleri de bende"

“Ali Ağaoğlu ile Yiğit Bulut'da tesadüf eseri otelin restoranında karşılaştıklarında ben de yan masada kahvemi yudumluyordum. Dolayısı ile konuşulanlara da kulak misafiri oldum. Hal hatır sorma faslından sonra Ali Ağaoğlu'nun "Neler yapıyorsun, şimdi nerelerdesin ?" sorusuna Yiğit Bulut'un yanıtı şu oldu: "Aynen tüm görevlere devam. Ankara'dayım. Türk-Telekom da diğerleri de bende"

“Havadan sudan konuşmalardan sonra Alaçatı'nın rüzgarından yakınan Yiğit Bulut, "Rüzgardan sıkıldım. Bugün otelden ayrılmayı düşünüyorum" derken ikili birbirlerinin telefonlarını aldı.”

“Havadan sudan konuşmalardan sonra Alaçatı'nın rüzgarından yakınan Yiğit Bulut, "Rüzgardan sıkıldım. Bugün otelden ayrılmayı düşünüyorum" derken ikili birbirlerinin telefonlarını aldı.”
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“Yiğit Bulut, askerliğini deniz asteğmen olarak Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda yapmış. O nedenle denizcilere ve denizciliğe ayrı bir sempatisi varmış, taktığı şapkanının sırrı da buymuş.”

“Yiğit Bulut, askerliğini deniz asteğmen olarak Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda yapmış. O nedenle denizcilere ve denizciliğe ayrı bir sempatisi varmış, taktığı şapkanının sırrı da buymuş.”

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