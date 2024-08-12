Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut Lüks Oteldeki Tatilinde Görüntülendi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından olan ve Türkiye ekonomi yönetiminde bulunan Yiğit Bulut, İzmir’de lüks oteldeki tatili sırasında görüntülendi. Ayrıca aynı otelde bulunan iş insanı Ahmet Ağaoğlu ile Yiğit Bulut’un sohbeti de ortaya çıktı.