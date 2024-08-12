Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut Lüks Oteldeki Tatilinde Görüntülendi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut Lüks Oteldeki Tatilinde Görüntülendi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından olan ve Türkiye ekonomi yönetiminde bulunan Yiğit Bulut, İzmir’de lüks oteldeki tatili sırasında görüntülendi. Ayrıca aynı otelde bulunan iş insanı Ahmet Ağaoğlu ile Yiğit Bulut’un sohbeti de ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz yıllarda doların 3 lira bile olmayacağını savunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İzmir Alaçatı’daki tatilinde görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Patronlar Dünyası’nda yayınlanan görüntülerde, Yiğit Bulut’un deniz subaylarının taktığı şapka ile denize girdiği görülüyor.
Ayrıca Patronlar Dünyası’ndan Taygun Atilla, aynı otelde bulunan iş insanı Ali Ağaoğlu ile Yiğit Bulut’un arasında geçen konuşmayı da köşesine taşıdı
“Ali Ağaoğlu ile Yiğit Bulut'da tesadüf eseri otelin restoranında karşılaştıklarında ben de yan masada kahvemi yudumluyordum. Dolayısı ile konuşulanlara da kulak misafiri oldum. Hal hatır sorma faslından sonra Ali Ağaoğlu'nun "Neler yapıyorsun, şimdi nerelerdesin ?" sorusuna Yiğit Bulut'un yanıtı şu oldu: "Aynen tüm görevlere devam. Ankara'dayım. Türk-Telekom da diğerleri de bende"
“Havadan sudan konuşmalardan sonra Alaçatı'nın rüzgarından yakınan Yiğit Bulut, "Rüzgardan sıkıldım. Bugün otelden ayrılmayı düşünüyorum" derken ikili birbirlerinin telefonlarını aldı.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Yiğit Bulut, askerliğini deniz asteğmen olarak Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda yapmış. O nedenle denizcilere ve denizciliğe ayrı bir sempatisi varmış, taktığı şapkanının sırrı da buymuş.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın