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Cumartesi Günü Hangi Diziler Var? 24 Ekim Cumartesi Akşamı Televizyonda Ne Var?

Cumartesi Günü Hangi Diziler Var? 24 Ekim Cumartesi Akşamı Televizyonda Ne Var?

yayın akışı
Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 13:48
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Hafta sonu akşamını televizyon başında geçirecekler için yayın akışı netleşti. 24 Ekim Cumartesi günü hangi diziler var? Gönül Dağı bu akşam yeni bölümle geliyor mu? Güller ve Günahlar'ın 39. bölümü saat kaçta başlıyor? ATV'de bu akşam neden Mercan Köşk yok?

Tüm sorularınızı yanıtlamak için biz de bu cumartesi akşamının yayın akışını kanal kanal bir araya getirdik.

İşte detaylar.

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24 Ekim Cumartesi Akşamı Hangi Diziler Var?

24 Ekim Cumartesi Akşamı Hangi Diziler Var?

TRT 1'de Cumartesi Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1'de cumartesi akşamının dizisi Gönül Dağı. Dizinin 228. bölümü saat 20.00'de yeni bölümle ekrana geliyor.

Gece 00.15'te ise Pelin Çift ile Gündem Ötesi yayınlanacak.

Kanal D'de Cumartesi Günü Hangi Dizi Var?

Kanal D'de cumartesi akşamı Güller ve Günahlar var. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrolleri paylaştığı dizinin 39. bölümü saat 20.00'de başlıyor. Zeynep'in evi terk etmesiyle Serhat ile ilişkisi belirsizliğe sürüklenmişti. Yeni bölümün fragmanında Zeynep'in DNA testi yaptırma kararı dikkat çekiyor.

Gece 00.15'te Daha 17 tekrar bölümüyle ekranda olacak.

Star TV'de Cumartesi Günü Hangi Dizi Var?

Star TV'de cumartesi akşamı Başkalarının Hayatı var. Dizinin 5. bölümü saat 20.00'de başlıyor. Bu hafta Neslihan ile Sarp'ın evlilik kararı Özkaran ailesini karıştırıyor. Fikret kızının kararına karşı çıkarken Hülya, Sarp'a olan hisleri ve Salih'in tehditleriyle baş etmeye çalışıyor. Sarp'ın geçmişiyle ilgili bir gerçek de gün yüzüne çıkıyor.

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül ve Doğa Bayram'ın rol aldığı dizinin ardından gece 00.15'te Sevdiğim Sensin tekrar bölümüyle yayınlanacak.

Bu Akşam Hangi Programlar Yayınlanacak?

Bu Akşam Hangi Programlar Yayınlanacak?

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ATV'de Cumartesi Günü Hangi Dizi Var?

ATV'de bu cumartesi yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00'de Altı Üstü İstanbul'u tekrar bölümüyle ekrana getiriyor. Dizi, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları yayınlanıyor. Gece 23.20'de ise Koruyucu filmi var.

Show TV'de Cumartesi Günü Hangi Program Var?

Show TV'de cumartesi akşamı dizi yerine Güldür Güldür Show var. Programın 449. bölümü saat 20.00'de başlıyor, gece 23.45'te ise Ölümcül Takip filmi yayınlanacak.

NOW'da Cumartesi Günü Hangi Dizi Var?

NOW'da cumartesi akşamı yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00'de Ömür Usta'yı tekrar bölümüyle ekrana getiriyor. Dizinin yeni bölümü 25 Ekim Pazar saat 20.00'de yayınlanacak. Gece 22.45'te ise Yeraltı var.

TV8'de Cumartesi Günü Hangi Program Var?

TV8'de cumartesi akşamı MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümü saat 20.00'de başlayacak, gece 00.15'te ise %100 Futbol ekranda olacak.

ATV'de Bu Akşam Neden Mercan Köşk Yok?

ATV'de Bu Akşam Neden Mercan Köşk Yok?

Bu sezon cumartesi akşamlarının yeni dizilerinden biri olan Mercan Köşk, bu akşam ATV'nin yayın akışında yer almıyor. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı dizi, 17 Ekim'de yayınlanan 7. bölümüyle ekranlara veda etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre dizi, beklenen reyting başarısını yakalayamadığı için kanal ve yapım şirketinin ortak kararıyla final yaptı. Böylece bu cumartesi akşamı yeni bölümle ekrana gelen diziler Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve Başkalarının Hayatı oldu.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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