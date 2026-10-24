Cumartesi Günü Hangi Diziler Var? 24 Ekim Cumartesi Akşamı Televizyonda Ne Var?

Hafta sonu akşamını televizyon başında geçirecekler için yayın akışı netleşti. 24 Ekim Cumartesi günü hangi diziler var? Gönül Dağı bu akşam yeni bölümle geliyor mu? Güller ve Günahlar'ın 39. bölümü saat kaçta başlıyor? ATV'de bu akşam neden Mercan Köşk yok?

Tüm sorularınızı yanıtlamak için biz de bu cumartesi akşamının yayın akışını kanal kanal bir araya getirdik.

İşte detaylar.