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Cumartesi Anneleri 1000'inci Haftada Galatasaray Meydanı'nda: Siyasi Partilerden Temsilciler de Katıldı

Cumartesi Anneleri 1000'inci Haftada Galatasaray Meydanı'nda: Siyasi Partilerden Temsilciler de Katıldı

Beyoğlu
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.05.2024 - 13:53

Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemi nedeniyle, 2018’de polis barikatıyla kapatılan Galatasaray Meydanı sabah saatlerinde açıldı.

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Galatasaray Meydanı’nda gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemi gerçekleştirildi.

Galatasaray Meydanı’nda gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemi gerçekleştirildi.

Cumartesi Anneleri ve insan hakları savunucuları, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. Daha sonra, gözaltında kaybedilenlerin fotoğraflarının üzerine karanfil bırakıldı. Ardından oturma eylemi gerçekleştiren Cumartesi Anneleri, tek tek söz alarak yakınlarının akıbetini sordu ve faillerin yargılanmasını talep etti.

Cumartesi Anneleri ve insan hakları savunucuları, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. Daha sonra, gözaltında kaybedilenlerin fotoğraflarının üzerine karanfil bırakıldı. Ardından oturma eylemi gerçekleştiren Cumartesi Anneleri, tek tek söz alarak yakınlarının akıbetini sordu ve faillerin yargılanmasını talep etti.

Gözaltında kaybedilen ve daha sonra cansız bedeni bulunan Rıdvan Karakoç'un yakını, "Benim abimin cenazesini yok etmek istediler. Biz çabalarımızla buna izin vermedik. 1000 haftadır bu alanda talebimizi dile getiriyoruz. Sorumlular yargılansın. Sorumlular, suçlular yargılanana kadar burada olmaya devam edeceğiz" dedi. Gözaltında 'kaybedilen' Murat Aslan'ın kardeşi "Fail belli. Mehmet Ağar'ın, Meral Akşener'in yargılanmasını istiyorum" dedi.

Gözaltında kaybedilen ve daha sonra cansız bedeni bulunan Rıdvan Karakoç'un yakını, "Benim abimin cenazesini yok etmek istediler. Biz çabalarımızla buna izin vermedik. 1000 haftadır bu alanda talebimizi dile getiriyoruz. Sorumlular yargılansın. Sorumlular, suçlular yargılanana kadar burada olmaya devam edeceğiz" dedi. Gözaltında 'kaybedilen' Murat Aslan'ın kardeşi "Fail belli. Mehmet Ağar'ın, Meral Akşener'in yargılanmasını istiyorum" dedi.

Buluşmaya, siyasi partilerden temsilciler de katıldı.

Buluşmaya, siyasi partilerden temsilciler de katıldı.
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Bozkurt

AKP'nin göstermelik bile olsa bu konuyu hiç gündeme getirmemesi çok ilginç.

Hukuk Kuşu

Ctesi annelerini Teoman'ın şarkısı ile öğrendim. Unutturmayacağız derken nesilden nesile böyle aktarılıyor işte. İnşallah tekrarı olmaz