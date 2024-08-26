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Cuk Oturan Benzetmelerden Tombalacı'ya Benzeyen Bebeğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Cuk Oturan Benzetmelerden Tombalacı'ya Benzeyen Bebeğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.08.2024 - 18:43

Pazartesi günü timeline'a kimler damga vurmuş, hangi hesaplar güldürmüş görelim.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım.

Başlayalım.
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Ermeye az kaldı.

Ermeye az kaldı.
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Dikkatli bakın!

Dikkatli bakın!
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Kimin mezarı?

Kimin mezarı?
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👇

👇
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İyi şaka!

İyi şaka!
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Bir cek blu alabilir miyim?

Bir cek blu alabilir miyim?
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👇

👇
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Hayat dersi!

Hayat dersi!
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Aldın mı cevabı?

Aldın mı cevabı?
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👇

👇
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Esther diye biriyle tanışırsan uzaklaş.

Esther diye biriyle tanışırsan uzaklaş.
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Bu şahane tespitle kapatalım!

Bu şahane tespitle kapatalım!
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