Cuk Oturan Benzetmelerden Tombalacı'ya Benzeyen Bebeğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Cuk Oturan Benzetmelerden Tombalacı'ya Benzeyen Bebeğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Pazartesi günü timeline'a kimler damga vurmuş, hangi hesaplar güldürmüş görelim.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım.
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Ermeye az kaldı.
Dikkatli bakın!
Kimin mezarı?
👇
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İyi şaka!
Bir cek blu alabilir miyim?
👇
Hayat dersi!
Aldın mı cevabı?
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Esther diye biriyle tanışırsan uzaklaş.
Bu şahane tespitle kapatalım!
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