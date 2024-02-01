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'Çuf Çuf Hoca'nın Konya Versiyonu mu? Eline Aldığı Bıçakla Tuhaf Sesler Çıkardı, Şifa Dağıttı!

'Çuf Çuf Hoca'nın Konya Versiyonu mu? Eline Aldığı Bıçakla Tuhaf Sesler Çıkardı, Şifa Dağıttı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.02.2024 - 13:14

Pakistan'da değişik sesler çıkartarak 'şifa dağıtan' çuf çuf hoca, sosyal medyanın gündeminde. Ülkemizde ise durum pek de farksız değil. 

İbrahim Haskaloğlu, Konya'da bir kadının eline kesici alet alıp değişik sesler çıkartarak 'şifa dağıttığı' anları paylaştı.

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'Bu kadarı da olmaz' derken dolandırıcılığın yeni bir türü çıktı karşımıza.

'Bu kadarı da olmaz' derken dolandırıcılığın yeni bir türü çıktı karşımıza.

Son zamanlarda Pakistan'da ortaya çıkan bir hoca, insanları iyileştirdiğini iddia ederek onları dolandırmaya başladı. 

Sosyal medyada çıkardığı seslerden dolayı 'çuf çuf hoca' olarak tanınan şahıs, 'iyileşmez' denilen hastaları iyileştirdiğini iddia ediyor.

Öyle ki tekerlekli sandalyedeki bir şahsı, tek dokunuşuyla ayağa kaldırıyor kendisi (!)

Öyle ki tekerlekli sandalyedeki bir şahsı, tek dokunuşuyla ayağa kaldırıyor kendisi (!)

İşin garip yanı ise bu şarlatan hocaya inanan milyonlarca insan olması. Para karşılığında kendisinden şifa bulmayı beklemeleri...

Tam olarak çuf çuf hocaya benzemese de, Konya'da da 'şifa dağıtan' bir kişinin olduğu ortaya çıktı.

İbrahim Haskaloğlu, videosunu paylaştığı kişinin 'kendisini hastalara şifa dağıtan bir alim olarak tanıttığını' söyledi.

İbrahim Haskaloğlu, videosunu paylaştığı kişinin 'kendisini hastalara şifa dağıtan bir alim olarak tanıttığını' söyledi.
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Şahsın çıkardığı tuhaf seslerle, bir çocuğa kesici aletle dokunduğu görüldü.

Haskaloğlu, bunun parayla yapıldığını ve yüzlerce kişinin de bu şahsa gittiğini ekledi.

Dikkat: Sesi kısarak izlemenizi tavsiye ederiz. 👇🏻

Bu videoya ise birbirinden farklı yorumlar geldi;

Bu videoya ise birbirinden farklı yorumlar geldi;
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Bunun bir çeşit nazar işlemi olduğunu söyleyenler,

Bunun bir çeşit nazar işlemi olduğunu söyleyenler,
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Kendisine yapıldığını söyleyenler...

Kendisine yapıldığını söyleyenler...
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ve aslında bunun Konya'da çok eski bir gelenek olduğunu söyleyenler de vardı.

ve aslında bunun Konya'da çok eski bir gelenek olduğunu söyleyenler de vardı.
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Çıkarılan tuhaf seslerin amacının ise 'ağrıyı korkutmak' olduğu söylendi.

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