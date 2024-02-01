'Çuf Çuf Hoca'nın Konya Versiyonu mu? Eline Aldığı Bıçakla Tuhaf Sesler Çıkardı, Şifa Dağıttı!
'Çuf Çuf Hoca'nın Konya Versiyonu mu? Eline Aldığı Bıçakla Tuhaf Sesler Çıkardı, Şifa Dağıttı!
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'Bu kadarı da olmaz' derken dolandırıcılığın yeni bir türü çıktı karşımıza.
Öyle ki tekerlekli sandalyedeki bir şahsı, tek dokunuşuyla ayağa kaldırıyor kendisi (!)
İbrahim Haskaloğlu, videosunu paylaştığı kişinin 'kendisini hastalara şifa dağıtan bir alim olarak tanıttığını' söyledi.
Dikkat: Sesi kısarak izlemenizi tavsiye ederiz. 👇🏻
Bu videoya ise birbirinden farklı yorumlar geldi;
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Bunun bir çeşit nazar işlemi olduğunu söyleyenler,
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Kendisine yapıldığını söyleyenler...
ve aslında bunun Konya'da çok eski bir gelenek olduğunu söyleyenler de vardı.
Siz ne düşünüyorsunuz?
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