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Osman Müftüoğlu'ndan Çarpıcı Açıklama: Genç Yaşta Kalp Krizinin Nedeni Aşı Değil, Covid-19'un Kendisi!

Osman Müftüoğlu'ndan Çarpıcı Açıklama: Genç Yaşta Kalp Krizinin Nedeni Aşı Değil, Covid-19'un Kendisi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.12.2024 - 13:12

Son yıllarda genç yaşta kalp krizi geçirenlerin sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bu artışın COVID-19 pandemisinin etkisiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Müftüoğlu, özellikle COVID-19’un kalp üzerindeki olumsuz etkilerinin uzun süre devam ettiğini vurguladı. COVID-19 aşılarının ise kalp krizine yol açmadığını, aksine koruyucu bir rol üstlendiğini ifade etti. Gençlerin kalp sağlığını önemseyerek yaşam tarzlarını gözden geçirmeleri gerektiği uyarısında bulundu. Müftüoğlu, kalp krizine karşı alınması gereken önlemlere dair bilimsel verilerle açıklamalarda bulundu.

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Son yıllarda özellikle genç ve orta yaşlı bireylerde kalp krizi vakalarında görülen beklenmedik artışın sebepleri üzerine yapılan tartışmalar sürerken, ünlü kardiyolog Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda özellikle genç ve orta yaşlı bireylerde kalp krizi vakalarında görülen beklenmedik artışın sebepleri üzerine yapılan tartışmalar sürerken, ünlü kardiyolog Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Müftüoğlu, genç yaşta kalp ölümlerinin COVID-19 aşısı ile değil doğrudan COVID-19 enfeksiyonu ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Müftüoğlu, genç yaşta kalp ölümlerinin COVID-19 aşısı ile değil doğrudan COVID-19 enfeksiyonu ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre COVID-19 geçiren kişilerin kalp hastalıkları ve kalp krizi riski hastalığı geçirdikten sonraki yıllarda da devam ediyor.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre COVID-19 geçiren kişilerin kalp hastalıkları ve kalp krizi riski hastalığı geçirdikten sonraki yıllarda da devam ediyor.

Özellikle 2022’de 150 binden fazla COVID-19 hastası üzerinde yapılan bir araştırma bu kişilerin kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranlarının beklenenden daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Özellikle 2022’de 150 binden fazla COVID-19 hastası üzerinde yapılan bir araştırma bu kişilerin kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranlarının beklenenden daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Prof. Dr. Müftüoğlu, COVID-19 aşılarının ise bu süreçte suçlu değil aksine koruyucu bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Aşı sonrası kalp kası iltihaplanması (miyokardit) vakalarının çok nadir olduğunu ve bu yan etkinin genellikle kısa süreli ve geçici olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Müftüoğlu, COVID-19 aşılarının ise bu süreçte suçlu değil aksine koruyucu bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Aşı sonrası kalp kası iltihaplanması (miyokardit) vakalarının çok nadir olduğunu ve bu yan etkinin genellikle kısa süreli ve geçici olduğunu vurguladı.
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Gençlerin kalp sağlığını ciddiye alması gerektiğine de değinen Müftüoğlu kalp hastalıklarının yalnızca yaşlılar için değil 40 yaş altındaki bireyler için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Gençlerin kalp sağlığını ciddiye alması gerektiğine de değinen Müftüoğlu kalp hastalıklarının yalnızca yaşlılar için değil 40 yaş altındaki bireyler için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

''Kalp damar hastalıkları ve kalp krizlerinin 'yaşlı insanları vurduğu' ve bu nedenle gençler ve orta yaşlılar, hele hele 50’li yaşların altındakiler için korunma konusunda fazla endişelenmemize gerek olmadığı düşüncesi yanlış, tehlikeli ama maalesef yaygın bir şehir efsanesidir. '' diyen diyerek gençlerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

''Kalp damar hastalıkları ve kalp krizlerinin 'yaşlı insanları vurduğu' ve bu nedenle gençler ve orta yaşlılar, hele hele 50’li yaşların altındakiler için korunma konusunda fazla endişelenmemize gerek olmadığı düşüncesi yanlış, tehlikeli ama maalesef yaygın bir şehir efsanesidir. '' diyen diyerek gençlerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

30’lu yaşlardan itibaren kalp sağlığına yönelik önlemler almanın önemini vurgulayan profesör, sigara içmek, fazla kilolar ve yüksek kan basıncı gibi risk faktörlerinden kaçınılması gerektiğine de işaret etti.

30’lu yaşlardan itibaren kalp sağlığına yönelik önlemler almanın önemini vurgulayan profesör, sigara içmek, fazla kilolar ve yüksek kan basıncı gibi risk faktörlerinden kaçınılması gerektiğine de işaret etti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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