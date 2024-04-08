Counter-Strike 2'deki Kritik Hata Sayesinde Oyun İçinde Wallhack Hilesi Yapmak Mümkün!
Counter-Strike 2'deki Kritik Hata Sayesinde Oyun İçinde Wallhack Hilesi Yapmak Mümkün!
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Counter-Strike oyuncularının başı her daim hilecilerle dertte olmuştur ancak bu kez ortaya çıkan bir hata sayesinde herkes kolayca hile yapabiliyor.
Konsol komutları sayesinde her oyuncu basitçe hile yapabiliyor.
Counter-Strike 2'de işleri kaosa sürükleyen ve hile etkisi yaratan konsol komutu kullanıldığında ise bu şekilde görünüyor:
İşler profesyonel arenada da sarpa sarmış durumda.
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