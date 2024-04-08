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Counter-Strike 2'deki Kritik Hata Sayesinde Oyun İçinde Wallhack Hilesi Yapmak Mümkün!

Counter-Strike 2'deki Kritik Hata Sayesinde Oyun İçinde Wallhack Hilesi Yapmak Mümkün!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
08.04.2024 - 16:53

Oyun dünyasının en popüler yapımlarından Counter-Strike 2'de meydana gelen kritik bir hata her oyuncuya kolayca wallhack olarak tanımlanan hileyi oyun içinde yapma şansı veriyor.

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Counter-Strike oyuncularının başı her daim hilecilerle dertte olmuştur ancak bu kez ortaya çıkan bir hata sayesinde herkes kolayca hile yapabiliyor.

Counter-Strike oyuncularının başı her daim hilecilerle dertte olmuştur ancak bu kez ortaya çıkan bir hata sayesinde herkes kolayca hile yapabiliyor.

Son güncelleme ile birlikte Valve'ın da başı belada zira oyunda konsol komutları aracılığıyla oldukça basit bir biçimde 'wallhack' denen ve duvarların arkasından rakiplerin görünmesine imkan veren hileyi yapmak mümkün.

Konsol komutları sayesinde her oyuncu basitçe hile yapabiliyor.

Konsol komutları sayesinde her oyuncu basitçe hile yapabiliyor.

Esasen geliştiricilerin oyunu ve oyundaki açıkları kolayca test etmesi için kullanılan konsol komutları bir hata sonucu oyuncular tarafından da erişilebilir oldu. Bu komutlar sayesinde yalnızca eallhack değil, anti-gravity gibi diğer hileler de kullanılabiliyor.

Counter-Strike 2'de işleri kaosa sürükleyen ve hile etkisi yaratan konsol komutu kullanıldığında ise bu şekilde görünüyor:

İşler profesyonel arenada da sarpa sarmış durumda.

İşler profesyonel arenada da sarpa sarmış durumda.

Premier modunda dahi basitçe ve hiçbir engelle karşılaşılmaksızın kullanılabilen bu konsol komutları FaceIt lobilerinde dahi rahatça etkinleştirilebiliyor. Valve'ın bu hatadan faydalanan oyunculara herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı da merak konusu.

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