Çorlu Tren Faciası Davasında Karar Çıktı

Özgür Özel, geçen duruşmaya da katıldığını belirterek, 'O duruşmayı ertelediklerinde, 'bizden bunu kaçıramazsınız. 31 Mart'tan sonra daha güçlü bir kalabalıkla geleceğiz' demiştik. Dün bir çağrıda bulunduk. Bugün, burada sağ olsunlar; ailelere çok önemli bir destek var. Sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Bir olaya ilk gün üzülüp, sonra unutmak; bu ülkeye yeni acıların yaşatılmasına sebebiyet veriyor. Böyle olaylarda ilk günden son güne aynı dirençte olmak lazım. Ailelerin, annelerin, kardeşlerin, çocukların direnci, Çorlu'daki direnç, bütün mağdur ve mazlumlara örnek olsun. Dikkatle takip ediyoruz. Çok daha kararlı, çok daha güçlü ve kalabalık geleceğiz diye geçen sefer söylemiştik' dedi.

Özel, 'Bunu sağlayan halkın iradesi, bir başkası değil; 31 Mart'ta her türlü adaletsizliğe 'dur' dediler. Bundan sonra da burada olacağız. Geçen sefer kararı yerel seçimlerden sonraya bırakanlar, bugün bir kere daha düşünsünler. 31 Mart'ta nasıl millet, bu annelerin yanında durduysa; bundan sonra da durmaya devam edecek. Ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin. Bu iş burada bitmez. Bu tip kararları alanları, tren kazasında ölmüş 3 yaşında, 5 yaşındaki yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam; namussuzluktur' diye konuştu.