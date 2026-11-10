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Çöpe Atılan Eşyaları Satarak Bir Yılda 7 Milyon Liralık Satış Yaptı

Çöpe Atılan Eşyaları Satarak Bir Yılda 7 Milyon Liralık Satış Yaptı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 22:23
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ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki Carter Stevens, iş yerlerinin ve lüks apartmanların çöp konteynerlerinden topladığı eşyaları temizleyip internette satıyor. Stevens, Eylül 2025 ile Eylül 2026 arasında bu yolla yaklaşık 140 bin dolarlık satış yaptı. İşte detaylar...

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Stevens, çöpten çıkardığı el yapımı İran halılarını, ofis sandalyelerini, hatta samuray kılıçlarını sattı.

Stevens, çöpten çıkardığı el yapımı İran halılarını, ofis sandalyelerini, hatta samuray kılıçlarını sattı.

Stevens, Mart 2024'ten beri Nashville çevresindeki iş parklarının ve lüks apartmanların çöplerini dolaşıyor. Bulduğu eşyaları eBay ve Facebook Marketplace gibi sitelerde satışa çıkarıyor. Kargo için gereken karton kutu ve koli bandını da çöpten topladığı için siparişlerin yaklaşık yüzde 90'ında ambalaja para vermiyor.

Stevens, konuyla ilgili 'Bu ülkede bulacağınız israf inanılmaz. Çok fazla şey atıyoruz' dedi.

Bazen binalardan izin alıyor, bazen boynuna kadar çöpün içine giriyor.

Bazen binalardan izin alıyor, bazen boynuna kadar çöpün içine giriyor.

Stevens zaman zaman kendini eşya ve hurda kaldırma hizmeti veren biri olarak tanıtıp çöplere bakmak için izin istiyor. Diğer zamanlarda ise güvenlik görevlilerinden gizlenerek çürümüş yiyeceklerin arasında değerli bir şey arıyor.

'İzinsiz girilmez' tabelalarına dikkat ettiğini söyleyen Stevens, mülk sahibi ya da güvenlik görevlisi alanı terk etmesini istediğinde eşyaları bırakıp gitmeyi tercih ediyor. Onun işine benzeyen eşya kaldırma sektöründe ABD'de yaklaşık 10 bin şirket bulunuyor.

Bu işe başlamadan önce 12 bin dolar borçluydu, bir süre de arabasında yaşadı.

Bu işe başlamadan önce 12 bin dolar borçluydu, bir süre de arabasında yaşadı.

Beş Grammy ödüllü bir country ve gospel müzik yapımcısının oğlu olan Stevens, üniversitenin son sınıfında Adderall bağımlılığı yüzünden 2018'de okulu bıraktı. 2021'deki tedavinin ardından parasını bu kez pahalı alışverişlere harcamaya başladı. Haziran 2023'te kirasını ödeyemez hâle geldi; kiraladığı bir depoda yaşarken fark edilip çıkarıldı, ardından üç hafta Nissan Sentra marka arabasında kaldı.

Kuzeninden aldığı borçla yeniden ev tutan Stevens, beş ay sonra bir benzin pompasının yanında atılmış siyah Nike Air Force 1 ayakkabılar buldu. Ayakkabıları temizleyip internette 35 dolara sattı. Stevens, 'Çöp olan bir şeyi bulup satarak ilk kez biraz para kazanmıştım' diye konuştu.

En büyük kazancını bir iş parkındaki çöpün yanında bulduğu 190 ofis sandalyesinden elde etti.

En büyük kazancını bir iş parkındaki çöpün yanında bulduğu 190 ofis sandalyesinden elde etti.

Yeniyken tanesi 1000 doların üzerinde olan Steelcase marka sandalyeleri ikinci el kamyoneti ve kendi yaptığı römorkla taşıdı. Çoğunu Facebook Marketplace'te toplu satışla 17 bin dolara sattı, kalanları tek tek satarak 10 bin 600 dolar daha kazandı. Bir keresinde de bir binanın önüne atılmış 120 ayakta çalışma masası buldu.

Stevens, gelirinin büyük kısmının en iyi geçen beş ayından geldiğini, bunu her yıl yapabileceğini düşünmediğini söylüyor. Bu yüzden kazancını biriktiriyor; daha düzenli bir gelir için gayrimenkul işini de araştırıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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