Çöpe Atılan Eşyaları Satarak Bir Yılda 7 Milyon Liralık Satış Yaptı

Stevens, Mart 2024'ten beri Nashville çevresindeki iş parklarının ve lüks apartmanların çöplerini dolaşıyor. Bulduğu eşyaları eBay ve Facebook Marketplace gibi sitelerde satışa çıkarıyor. Kargo için gereken karton kutu ve koli bandını da çöpten topladığı için siparişlerin yaklaşık yüzde 90'ında ambalaja para vermiyor.

Stevens, konuyla ilgili 'Bu ülkede bulacağınız israf inanılmaz. Çok fazla şey atıyoruz' dedi.