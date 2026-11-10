Çöpe Atılan Eşyaları Satarak Bir Yılda 7 Milyon Liralık Satış Yaptı
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Stevens, çöpten çıkardığı el yapımı İran halılarını, ofis sandalyelerini, hatta samuray kılıçlarını sattı.
Bazen binalardan izin alıyor, bazen boynuna kadar çöpün içine giriyor.
Bu işe başlamadan önce 12 bin dolar borçluydu, bir süre de arabasında yaşadı.
En büyük kazancını bir iş parkındaki çöpün yanında bulduğu 190 ofis sandalyesinden elde etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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