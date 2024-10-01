Çöp Kokusundan Şikayet Eden Vatandaşa Belediye Başkanı Diploma Sordu

Trabzon’un Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi'ndeki katı atık entegre ve bertaraf tesisinin yaydığı kötü koku nedeniyle yöre halkının tepkisi devam ediyor. Son olarak, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ile yöre halkı arasında çöp dökme konusundaki tartışma nedeniyle ilginç bir diyalog yaşandı.