Çöp Kokusundan Şikayet Eden Vatandaşa Belediye Başkanı Diploma Sordu
Çöp Kokusundan Şikayet Eden Vatandaşa Belediye Başkanı Diploma Sordu
Trabzon’un Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi'ndeki katı atık entegre ve bertaraf tesisinin yaydığı kötü koku nedeniyle yöre halkının tepkisi devam ediyor. Son olarak, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ile yöre halkı arasında çöp dökme konusundaki tartışma nedeniyle ilginç bir diyalog yaşandı.
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Trabzon Araklı'da halk, katı atık entegre ve bertaraf tesisinin yaydığı kötü kokuya tepki gösterdi. Çöp araçlarının dün akşam tesise geçişini engellemek isteyen yöre halkını ikna etmek için belediye başkanı bölgeye geldi.
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Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi tepkilerle karşılaşınca bir vatandaşı hedef aldı. Çebi, “Sen ne mezunusun? Senin ne mezunu olduğun önemli. Mantığın çalışmıyor çünkü” dedi.
Belediye başkanının bu sorusunun ardından halk sinirlenerek duruma tepki gösterdi.
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"Okumak cehaleti alır eşşeklik baki kalır" dimi başkan?