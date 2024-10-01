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Çöp Kokusundan Şikayet Eden Vatandaşa Belediye Başkanı Diploma Sordu

Çöp Kokusundan Şikayet Eden Vatandaşa Belediye Başkanı Diploma Sordu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
01.10.2024 - 13:38

Trabzon’un Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi'ndeki katı atık entegre ve bertaraf tesisinin yaydığı kötü koku nedeniyle yöre halkının tepkisi devam ediyor. Son olarak, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ile yöre halkı arasında çöp dökme konusundaki tartışma nedeniyle ilginç bir diyalog yaşandı.

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Trabzon Araklı'da halk, katı atık entegre ve bertaraf tesisinin yaydığı kötü kokuya tepki gösterdi. Çöp araçlarının dün akşam tesise geçişini engellemek isteyen yöre halkını ikna etmek için belediye başkanı bölgeye geldi.

Trabzon Araklı'da halk, katı atık entegre ve bertaraf tesisinin yaydığı kötü kokuya tepki gösterdi. Çöp araçlarının dün akşam tesise geçişini engellemek isteyen yöre halkını ikna etmek için belediye başkanı bölgeye geldi.

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi tepkilerle karşılaşınca bir vatandaşı hedef aldı. Çebi, “Sen ne mezunusun? Senin ne mezunu olduğun önemli. Mantığın çalışmıyor çünkü” dedi.

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi tepkilerle karşılaşınca bir vatandaşı hedef aldı. Çebi, “Sen ne mezunusun? Senin ne mezunu olduğun önemli. Mantığın çalışmıyor çünkü” dedi.

Belediye başkanının bu sorusunun ardından halk sinirlenerek duruma tepki gösterdi.

Belediye başkanının bu sorusunun ardından halk sinirlenerek duruma tepki gösterdi.

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"Okumak cehaleti alır eşşeklik baki kalır" dimi başkan?