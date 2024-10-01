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Damadı Tutuklanan ve Aynı Gün Serbest Bırakılan Galip Ensarioğlu'na Narin Soruldu

Damadı Tutuklanan ve Aynı Gün Serbest Bırakılan Galip Ensarioğlu'na Narin Soruldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
01.10.2024 - 12:57

AKP'li Galip Ensarioğlu'nun damadı Mutlu Akbulut tutuklandı, ancak aynı gün serbest bırakıldı. Siyasi baskı iddialarıyla ilgili Odatv'ye konuşan Ensarioğlu, damadının serbest kalmasının şikayetin geri çekilmesiyle gerçekleştiğini öne sürdü.

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AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun damadı Mutlu Akbulut, İstanbul'da gerçekleştirilen bir kripto para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alındı ve aynı gün içinde tahliye edildi.

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun damadı Mutlu Akbulut, İstanbul'da gerçekleştirilen bir kripto para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alındı ve aynı gün içinde tahliye edildi.

"Siyasi baskı" iddiaları gündeme gelirken Ensarioğlu, "şikayetçi şikayetini geri çekmiş, benim damadım diye idam mı edilmeli?" dedi.

"Siyasi baskı" iddiaları gündeme gelirken Ensarioğlu, "şikayetçi şikayetini geri çekmiş, benim damadım diye idam mı edilmeli?" dedi.

Bu konunun ardından Oda TV'den Nalan Güler, Ensarioğlu'na Narin'i sordu. Ensarioğlu, "Devletin bildiği bir şey varsa ben niye saklayayım?" dedi.

Bu konunun ardından Oda TV'den Nalan Güler, Ensarioğlu'na Narin'i sordu. Ensarioğlu, "Devletin bildiği bir şey varsa ben niye saklayayım?" dedi.

Geçmişte yaptığı açıklamalar nedeniye eleştirilen Ensarioğlu, "Küçük bir kız vahşice katledilmiş, bunu yapanın da arkasında duranların da canı cehenneme"

Geçmişte yaptığı açıklamalar nedeniye eleştirilen Ensarioğlu, "Küçük bir kız vahşice katledilmiş, bunu yapanın da arkasında duranların da canı cehenneme"

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