Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Sakarlığımın sonu yok."
3. "Ofisteki pijama gününe sadece ben pijamayla gelmişim."
4. "Zeytinsiz zeytinli poğaça misali..."
5. "Sabah otoparka geldiğimde araba bu haldeydi."
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6. "Evime ağaç girdi."
7. "Hayatımda ilk defa yalnız plaja geldim ve kopuğumdan arı soktu."
8. "Nasıl güzel park etmiş miyim?"
9. "Sizce yenir mi?"
10. "Date'e çıktığım çocuğun tuvaletinde kaldım."
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11. "Yanlışlıkla yeni boyanmış parmaklıklara yaslanmışım."
12. "Hambugerin içinden metal parça çıktı."
13. "Komşumun bahçesindeki ağaç devrildi."
14. Haftaya görüşmek üzere.👋
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