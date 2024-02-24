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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
24.02.2024 - 15:31

Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Sakarlığımın sonu yok."

2. "Sakarlığımın sonu yok."

3. "Ofisteki pijama gününe sadece ben pijamayla gelmişim."

3. "Ofisteki pijama gününe sadece ben pijamayla gelmişim."

4. "Zeytinsiz zeytinli poğaça misali..."

4. "Zeytinsiz zeytinli poğaça misali..."

5. "Sabah otoparka geldiğimde araba bu haldeydi."

5. "Sabah otoparka geldiğimde araba bu haldeydi."
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6. "Evime ağaç girdi."

6. "Evime ağaç girdi."

7. "Hayatımda ilk defa yalnız plaja geldim ve kopuğumdan arı soktu."

7. "Hayatımda ilk defa yalnız plaja geldim ve kopuğumdan arı soktu."

8. "Nasıl güzel park etmiş miyim?"

8. "Nasıl güzel park etmiş miyim?"

9. "Sizce yenir mi?"

9. "Sizce yenir mi?"

10. "Date'e çıktığım çocuğun tuvaletinde kaldım."

10. "Date'e çıktığım çocuğun tuvaletinde kaldım."
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11. "Yanlışlıkla yeni boyanmış parmaklıklara yaslanmışım."

11. "Yanlışlıkla yeni boyanmış parmaklıklara yaslanmışım."

12. "Hambugerin içinden metal parça çıktı."

12. "Hambugerin içinden metal parça çıktı."

13. "Komşumun bahçesindeki ağaç devrildi."

13. "Komşumun bahçesindeki ağaç devrildi."

14. Haftaya görüşmek üzere.👋

14. Haftaya görüşmek üzere.👋

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