Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Ayakkabımı nasıl bu hale getirmeyi başardım?"
3. "Sabah işe giderken üstüme kahve döktüm."
4. "Mikrodalga fırına kesme tahtası koymamamız gerekiyormuş."
5. "Yanımdaki adamın motoru suya düştü."
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6. 😱 😱 😱
7. "Bütün emeklerim yalan oldu."
8. "İlk iş günümdü..."
9. "Kulaklıklarıma elveda dedim."
10. "Tavanımız çöktü."
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11. "İnanın ben de ne olduğunu bilmiyorum."
12. "Bilin bakalım kim yeni aldığı sosu açamadı."
13. "Arabamda Windows hatası çıktı."
14. "Ben bu yemek işini beceremiyorum."
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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