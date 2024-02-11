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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
11.02.2024 - 14:31

Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Ayakkabımı nasıl bu hale getirmeyi başardım?"

2. "Ayakkabımı nasıl bu hale getirmeyi başardım?"

3. "Sabah işe giderken üstüme kahve döktüm."

3. "Sabah işe giderken üstüme kahve döktüm."

4. "Mikrodalga fırına kesme tahtası koymamamız gerekiyormuş."

4. "Mikrodalga fırına kesme tahtası koymamamız gerekiyormuş."

5. "Yanımdaki adamın motoru suya düştü."

5. "Yanımdaki adamın motoru suya düştü."
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6. 😱 😱 😱

6. 😱 😱 😱

7. "Bütün emeklerim yalan oldu."

7. "Bütün emeklerim yalan oldu."

8. "İlk iş günümdü..."

8. "İlk iş günümdü..."

9. "Kulaklıklarıma elveda dedim."

9. "Kulaklıklarıma elveda dedim."

10. "Tavanımız çöktü."

10. "Tavanımız çöktü."
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11. "İnanın ben de ne olduğunu bilmiyorum."

11. "İnanın ben de ne olduğunu bilmiyorum."

12. "Bilin bakalım kim yeni aldığı sosu açamadı."

12. "Bilin bakalım kim yeni aldığı sosu açamadı."

13. "Arabamda Windows hatası çıktı."

13. "Arabamda Windows hatası çıktı."

14. "Ben bu yemek işini beceremiyorum."

14. "Ben bu yemek işini beceremiyorum."

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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