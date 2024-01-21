Çok Kısa Sürede Hayatınızı Daha Huzurlu ve Sakin Hale Getirecek 17 Basit Değişiklik
Çok Kısa Sürede Hayatınızı Daha Huzurlu ve Sakin Hale Getirecek 17 Basit Değişiklik
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüzde stres ve endişe büyük bir sorun. Buna rağmen düzenli olarak yaptığınız zaman rahatlamanıza yardımcı olacak birçok hobi ve etkinliğin olduğu bir zamandayız. Bugün, takip ettiğiniz sürece hayatınızı çok daha huzurlu hale getirecek 17 alışkanlığa bakacağız.
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1. "Yürüyüşlere çıkmak kesinlikle o gün daha iyi hissetmemi sağlıyor."
2. "İşte gerçekten bir hata yaptığım zamanlarla sadece patronumun kızgın olduğu için hata bulduğu zamanlar arasında ayrım yapmaya başlamak çok yardımcı oldu."
3. "Çalışırken her şeyi aynı anda yapmam gerekmediğini fark ettim ve günlerimi daha yavaş geçirmeye başladım."
4. "Haberleri izlemeyi bıraktım ve sırtımdan büyük bir yük kalktığını söylemem lazım."
5. "Gün içinde kedimle daha çok zaman geçirmeye başladım ve çok rahatlatıcı geldiğini söylemem lazım."
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6. "Bulaşık yıkarken eldiven kullanıyorum ve garip bir şekilde bulaşık yıkamak için eskisi kadar stres olmadığımı fark ettim."
7. "Konu uyku olunca çok büyük sorunlar çeken birisiydim. Daha sonra, uyumadan önce yaptığım belli alışkanlıklar kazandım ve şu an eskiye kıyasla çok daha rahat uyuyorum."
8. "Sosyal medya uygulamalarından elimi tamamiyle çektim ve sanki hayatımı geri kazanmışım gibi hissediyorum."
9. "Çocuğumla beraber haftada birkaç kez yemek ve kurabiye tarzı yiyecekler hazırlamaya başladık ve hem ilişkimizi güçlendirdi, hem de rahatlayabileceğim bir zaman sunmuş oldu."
10. "Karımla konuşurken dediklerini dinlemeye özen gösteriyorum ve eskisi kadar tartışmıyoruz."
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11. "Her gün en az yarım saat egzersiz yapmamın büyük yardımı oldu."
12. "Uyumadan önce televizyon izlemek yerine kitap okumaya başladım ve oldukça rahatlatıcı bulduğumu söylemem lazım."
13. "Haftaiçlerinde alkol içeren hiçbir içeceği tüketmiyorum ve sadece haftasonlarına saklıyorum."
14. "Benimle aynı hobileri ve hedefleri paylaşan bir arkadaş buldum ve her hafta oturup birkaç saat boyunca neler yaptığımızdan bahsediyoruz."
15. "Her gün yoga benzeri esneme hareketleri yapmak eklem ağrılarımda ve genel modumda çok yardımcı oldu."
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16. "Düzenli su içmeye başladığımdan beri çok daha iyi hissediyorum."
17. "Kendime minik tatlı bir evcil hayvan aldım."
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