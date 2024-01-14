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Çocuklarıyla Beraber Sinema Ekranlarını Paylaşmış 17 Ünlü İsim

Çocuklarıyla Beraber Sinema Ekranlarını Paylaşmış 17 Ünlü İsim

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 09:01

Konu dizi ve filmler olunca ünlülerin çocuklarının bir adam önde olduğunu biliyoruz. Genelde ailelerin ünü sayesinde kolaylıkla ekranlarda kendilerine yer bulabiliyor. Bugünse, çocuklarıyla beraber ekranları paylaşmış 17 ünlü isme bakacağız.

Kaynak: https://brightside.me/articles/10-tim...
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1. Maleficent filminde Vivienne Jolie-Pitt ve Angelina Jolie.

1. Maleficent filminde Vivienne Jolie-Pitt ve Angelina Jolie.

Vivienne Jolie-Pitt, Maleficent filminde Aurora prensesin gençliğini oynamıştı çünkü diğer oyuncular Angelina'nın kostümünden korkuyordu.

2. Propaganda filminde Kemal Sunal ve Ali Sunal.

2. Propaganda filminde Kemal Sunal ve Ali Sunal.

Gönüllerimize taht kurmuş büyük oyuncu Kemal Sunal da, Propaganda filminde oğlu Ali Sunal'la beraber rol almıştı.

3. Thunder Force filminde Melissa McCarthy ve kızı.

3. Thunder Force filminde Melissa McCarthy ve kızı.

Thunder Force filminde Melissa McCarthy'nin gençliğini kızı Vivian Falcone oynamıştı.

4. 30 Rock'dan Alice Richmond ve Tina Fey.

4. 30 Rock'dan Alice Richmond ve Tina Fey.

Tina Fey'in 7 yaşındaki kızı 30 Rock dizisinde Liz Lemon'un gençliğini oynamıştı.

5. Evening filminden Mamie Gummer ve Meryl Streep.

5. Evening filminden Mamie Gummer ve Meryl Streep.

Mamie Gummer da, Evening filminde annesi Meryl Streep'in karakterinin gençliğini oynamıştı.

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6. Doctor Who dizisinde Mark Sheppard ve William Morgan Sheppard.

6. Doctor Who dizisinde Mark Sheppard ve William Morgan Sheppard.

Benzer bir şekilde Mark Sheppard, babası William Morgan Sheppard'ın karakterinin gençliğini oynamıştı.

7. Black Panther filminden Atandwa ve John Kani.

7. Black Panther filminden Atandwa ve John Kani.

Black Panther filminde John Kani, T’Chaka karakterini canlandırmıştı ve oğluysa onun gençliğini canlandırmıştı.

8. Dead Man Walking'den Eva Amurri Martino ve Susan Sarandon.

8. Dead Man Walking'den Eva Amurri Martino ve Susan Sarandon.

Susan Sarandon'un kızı Eva Amurri Martino'nun oyunculuğa büyük girişi, Dead Man Walking filminde annesinin gençliğini canlandırmaktı.

9. Panzehir filminde Murat Arkın ve Cüneyt Arkın.

9. Panzehir filminde Murat Arkın ve Cüneyt Arkın.

Panzehir filmindeyse Cüneyt Artık, oğlu Murat Arkın'la beraber rol almıştı.

10. The Wife filminden Annie Starke ve Glenn Close.

10. The Wife filminden Annie Starke ve Glenn Close.

Glenn Close,  The Wife filminde Joan Castleman karakterini canlandırmıştı ve karakterinin gençliğiniyse kızı Annie Starke canlandırmıştı.

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11. Harry Potter serisinden Domhnall ve Brendan Gleeson.

11. Harry Potter serisinden Domhnall ve Brendan Gleeson.

Harry Potter'da Alastor Moody rolünü oynayan Brendan Gleeson'u hepimiz hatırlıyoruzdur. Peki oğlu Domhnall Gleeson'un onunla beraber rol aldığını fark etmiş miydiniz?

12. Yoga Hosers filminden Lily-Rose Melody Depp ve Johnny Depp.

12. Yoga Hosers filminden Lily-Rose Melody Depp ve Johnny Depp.

Çizgi roman uyarlaması bir film olan Yoga Hosers'da Lilly-Rose Depp'in yanında Johhny Depp'te rol almıştı.

13. The Pursuit of Happiness filminden Will Smith ve Jaden Smith

13. The Pursuit of Happiness filminden Will Smith ve Jaden Smith

Will Smith'in oğlu Jaden Smith, babası ile birlikte the Pursit of Happiness filminde hepimizin gönlünü çalmıştı.

14. No Code of Conduct ve Wall Street filmlerinden Charlie Sheen ve Martin Sheen.

14. No Code of Conduct ve Wall Street filmlerinden Charlie Sheen ve Martin Sheen.

Ünlü oyuncu Martin Sheen'in oğlu Charlie Sheen de babasıyla birlikte filmlerde rol almıştı.

15. Rocky V filminden Sylvester ve Sage Stallone.

15. Rocky V filminden Sylvester ve Sage Stallone.

Her ne kadar Rocky serisinin fanları tarafından çok beğenilmese de Rocky V filminde baba-oğul, Sylvester ve Sage Stallone da beraber rol almışlardı.

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16. The Great Buck Howard filminden Colin Hanks ve Tom Hanks.

16. The Great Buck Howard filminden Colin Hanks ve Tom Hanks.

The Great Buck Howard filmindeyse gerçek hayatta da baba-oğul olan Tom Hanks ve Colin Hanks, yine benzer şekilde burada da bir baba-oğul ilişkisini canlandırmıştı.

17. I Am Legend filminde Will Smith ve Willow Smith.

17. I Am Legend filminde Will Smith ve Willow Smith.

Will Smith, oğlu Jaden Smith ile ekranları paylaşmasının yanı sıra I am Legend filminde kızı Willow Smith'le de ekranları paylaşmıştı.

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Eminegül Akbulut

En önemli ikiliyi unutmuşsunuz .Süt Kardeşler ve Banker Bilo filmlerin de Şener Şenle babası Ali Şen de birlikte oynamıştır.