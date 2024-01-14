Çocuklarıyla Beraber Sinema Ekranlarını Paylaşmış 17 Ünlü İsim
Çocuklarıyla Beraber Sinema Ekranlarını Paylaşmış 17 Ünlü İsim
Kaynak: https://brightside.me/articles/10-tim...
Konu dizi ve filmler olunca ünlülerin çocuklarının bir adam önde olduğunu biliyoruz. Genelde ailelerin ünü sayesinde kolaylıkla ekranlarda kendilerine yer bulabiliyor. Bugünse, çocuklarıyla beraber ekranları paylaşmış 17 ünlü isme bakacağız.
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1. Maleficent filminde Vivienne Jolie-Pitt ve Angelina Jolie.
2. Propaganda filminde Kemal Sunal ve Ali Sunal.
3. Thunder Force filminde Melissa McCarthy ve kızı.
4. 30 Rock'dan Alice Richmond ve Tina Fey.
5. Evening filminden Mamie Gummer ve Meryl Streep.
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6. Doctor Who dizisinde Mark Sheppard ve William Morgan Sheppard.
7. Black Panther filminden Atandwa ve John Kani.
8. Dead Man Walking'den Eva Amurri Martino ve Susan Sarandon.
9. Panzehir filminde Murat Arkın ve Cüneyt Arkın.
10. The Wife filminden Annie Starke ve Glenn Close.
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11. Harry Potter serisinden Domhnall ve Brendan Gleeson.
12. Yoga Hosers filminden Lily-Rose Melody Depp ve Johnny Depp.
13. The Pursuit of Happiness filminden Will Smith ve Jaden Smith
14. No Code of Conduct ve Wall Street filmlerinden Charlie Sheen ve Martin Sheen.
15. Rocky V filminden Sylvester ve Sage Stallone.
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16. The Great Buck Howard filminden Colin Hanks ve Tom Hanks.
17. I Am Legend filminde Will Smith ve Willow Smith.
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En önemli ikiliyi unutmuşsunuz .Süt Kardeşler ve Banker Bilo filmlerin de Şener Şenle babası Ali Şen de birlikte oynamıştır.