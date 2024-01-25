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Çocuklarına Öfkesi Büyük Oldu! Milyon Dolarlık Servetini Kedi ve Köpeklerine Bıraktı

Çocuklarına Öfkesi Büyük Oldu! Milyon Dolarlık Servetini Kedi ve Köpeklerine Bıraktı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.01.2024 - 20:40

Çin'in Şangay şehrinde yaşayan Liu adlı kadın, yaş aldıkça çocuklarının ilgisizliğiyle karşı karşıya kaldı ve bu durumdan son derece rahatsız oldu. Kadın, 2,8 milyon dolarlık servetini çocukları yerine kedilerine ve köpeklerine bırakmaya karar verdi.

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Çin'in yerel medya organlarına göre, Liu'nun bu isteği, Çin hukukunda hayvanlara doğrudan miras bırakılmasını engelleyen yasalar nedeniyle tam olarak yerine getirilemiyor.

Çin'in yerel medya organlarına göre, Liu'nun bu isteği, Çin hukukunda hayvanlara doğrudan miras bırakılmasını engelleyen yasalar nedeniyle tam olarak yerine getirilemiyor.

Liu'nun mirasının yönetimi için yerel bir veteriner kliniği görevlendirildi.

Liu'nun tam yaşı açıklanmasa da haberlerde yaşlı bir kadın olduğu ifade ediliyor.

Liu'nun tam yaşı açıklanmasa da haberlerde yaşlı bir kadın olduğu ifade ediliyor.

Kendisinin hasta olduğu zamanlarda bile ziyaret etmeyen çocuklarına oldukça kızgın olduğu söyleniyor.

Pekin'deki Vasiyet Kayıt Merkezi'nden Chen Kai, basına yaptığı açıklamada, "Bu sorunu çözmenin alternatif yolları mevcut" diyerek, Liu'ya, "Evcil hayvanlarına iyi bakıldığından emin olmak için, güvendiği bir kişinin veteriner kliniğini denetlemesini önerdik" şeklinde bir tavsiyede bulundu.

Pekin'deki Vasiyet Kayıt Merkezi'nden Chen Kai, basına yaptığı açıklamada, "Bu sorunu çözmenin alternatif yolları mevcut" diyerek, Liu'ya, "Evcil hayvanlarına iyi bakıldığından emin olmak için, güvendiği bir kişinin veteriner kliniğini denetlemesini önerdik" şeklinde bir tavsiyede bulundu.

Olay, Çin'deki aile dinamikleri ve miras hukuku uygulamaları üzerine online platformlarda tartışmalara yol açtı.

Öte yandan, bu tür durumlar yeni değil. İnsanların büyük servetlerini evcil hayvanlarına bırakması daha önce de yaşandı.

Öte yandan, bu tür durumlar yeni değil. İnsanların büyük servetlerini evcil hayvanlarına bırakması daha önce de yaşandı.

Turizm sektöründe tanınan bir isim olan Leona Helmsley, 2007 yılında vefat ettiğinde Maltese cinsi köpeği Trouble için bir vakıf fonuna 12 milyon dolar bırakmıştı.

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