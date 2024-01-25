Çocuklarına Öfkesi Büyük Oldu! Milyon Dolarlık Servetini Kedi ve Köpeklerine Bıraktı

Çin'in Şangay şehrinde yaşayan Liu adlı kadın, yaş aldıkça çocuklarının ilgisizliğiyle karşı karşıya kaldı ve bu durumdan son derece rahatsız oldu. Kadın, 2,8 milyon dolarlık servetini çocukları yerine kedilerine ve köpeklerine bırakmaya karar verdi.