Çocuklarına Öfkesi Büyük Oldu! Milyon Dolarlık Servetini Kedi ve Köpeklerine Bıraktı
Çocuklarına Öfkesi Büyük Oldu! Milyon Dolarlık Servetini Kedi ve Köpeklerine Bıraktı
Çin'in Şangay şehrinde yaşayan Liu adlı kadın, yaş aldıkça çocuklarının ilgisizliğiyle karşı karşıya kaldı ve bu durumdan son derece rahatsız oldu. Kadın, 2,8 milyon dolarlık servetini çocukları yerine kedilerine ve köpeklerine bırakmaya karar verdi.
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Çin'in yerel medya organlarına göre, Liu'nun bu isteği, Çin hukukunda hayvanlara doğrudan miras bırakılmasını engelleyen yasalar nedeniyle tam olarak yerine getirilemiyor.
Liu'nun tam yaşı açıklanmasa da haberlerde yaşlı bir kadın olduğu ifade ediliyor.
Pekin'deki Vasiyet Kayıt Merkezi'nden Chen Kai, basına yaptığı açıklamada, "Bu sorunu çözmenin alternatif yolları mevcut" diyerek, Liu'ya, "Evcil hayvanlarına iyi bakıldığından emin olmak için, güvendiği bir kişinin veteriner kliniğini denetlemesini önerdik" şeklinde bir tavsiyede bulundu.
Öte yandan, bu tür durumlar yeni değil. İnsanların büyük servetlerini evcil hayvanlarına bırakması daha önce de yaşandı.
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