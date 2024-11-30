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Çocukla Seyahat Etmeyi Kolaylaştıran 12 Yöntem

etiket Çocukla Seyahat Etmeyi Kolaylaştıran 12 Yöntem

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
30.11.2024 - 22:04

Seyahat etmenin ruhu hafiflettiği ve kişinin ömrüne ömür kattığı kesin bir gerçek. Ama söz konusu çocukla seyahat etmek olduğunda göz önünde bulundurulması gereken envai çeşit faktör var. Çocuğun yaşına göre seyahat tercihleri değişse de kesin olan bir şey var ki, o da tüm seyahatin onun rahatına göre planlanma gereksinimi. 

Bu noktada yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bu içeriği okuyan her çocuklu aile, sonraki seyahat planını rahatça hayata geçirebilecek. 🧳✈️🌻

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1. Çocuğunuza uygun bir plan çıkarın.

Çocuklu bir aile olarak tatil planı çıkarırken çocukla ilgili tüm kriterleri değerlendirmeniz gerekir. Çünkü sadece kendinize ve eşinize odaklanarak yaptığınız bir plan, eninde sonunda size sorun çıkaracaktır. Bunun yerine rota seçimi, ulaşım aracı tercihi ve konaklama planı gibi tüm detaylarda çocuğunuzun ihtiyaçlarını belirlemeniz çok daha doğrudur. Böylece gerçekten sorunsuz seyahatler planlayabilirsiniz.

2. Çocuklar için ayrı valizler hazırlayın.

Yolculukların olmazsa olmazlarından biri valizdir. Kimileri çocuklarının eşyalarını, kendi valizleriyle birleştirmek istese de aslında bu hiç efektif bir yöntem değildir. Çünkü tek valizde çok fazla eşya ve ıvır zıvır bulunması anlamına gelir. Çocuğunuz için ayrı bir valiz hazırlamaksa istenen tüm eşyalara daha kolay ulaşmanızı sağlayacaktır. Eğer birden fazla çocukla seyahat ediyorsanız, onlara kendilerini birey olarak hissettirmek için de ayrı ayrı valizler yapmayı deneyebilirsiniz.

3. Her ihtimali düşünün.

Kişisel aracınızla yolculuk yapmayı düşünüyorsanız, araç içerisinde çocuğun oyalanabileceği oyuncaklara yer vermelisiniz. Çocuklar, uzun süreli araç yolculuğundan oldukça sıkıntı duyabilirler. Bu nedenle, huysuzluk yapabilirler. Özel araçla yolculuk etmenin bir avantajı, istenilen yerde durma imkanıdır. Çocuğun aşırı huysuzluk yapması halinde bir dinlenme tesisinde durulabilir. Yine özel araçla gidilecekse, bebek arabasının da alınması doğru bir tercihtir. Çocuğun yürümek istememesi halinde kucakta taşımak yerine, bebek arabasına bindirilebilir.

4. Sık sık mola verin.

Seyahate araçla çıktığınız zaman, normalden daha kısa aralıklarla mola vermeniz gerektiğini unutmayın. Çünkü çocuklar, yetişkinler kadar sabırlı değildir ve araç içinde huzursuz bir çocuk olması, tüm yolculuğun keyfini kaçırmak için yeterli olabilir. Tuvalet, yemek veya sadece temiz hava alma ihtiyacı bile asla gözden kaçırılmaması gereken bir şeydir.

5. Uyku saatlerini kaçırmayın.

Eğer küçük bir çocukla birlikte seyahat ediyorsanız uykunun önemini zaten biliyorsunuzdur. Bu nedenle büyüme ve gelişim için son derece önemli olan uyku saatlerini asla atlamamanız gerekir. Seyahat saatini ve rotasını buna göre belirlerseniz, oldukça rahat bir yolculuk geçirebilirsiniz. Örneğin; onun uyku saatinde yola çıkarak, yol boyunca yaşanacak birçok potansiyel sorunu önleyebilirsiniz.

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6. Otobüs yerine uçağı tercih edin.

Çünkü uçak seyahati otobüse kıyasla çok daha kolaydır. Özellikle seyahat edeceğiniz nokta uzun mesafede yer alıyorsa uçak çok daha doğru bir tercihe dönüşür. Ancak uçak iniş ve kalkış anları çocuklar için ilk başta biraz sıkıntılı olabilir. Onlara basınçtan etkilenmemeleri için emzik, sakız veya doktorlar tarafından önerilen diğer nesneleri verebilirsiniz.

7. Mutlaka yiyecek çantası hazırlayın.

Çocukların beslenme rutini ve şekli yetişkinlerinkinden farklıdır. Onların beslenme şekline uygun atıştırmalıklar ve aperitif yiyecekler, yanınızda her zaman olması gereken şeylerdir. Özellikle onları sağlıklı ve besleyici menülere alıştırmaya çalışıyorsanız, yolculuk öncesi yanınıza içi yiyecek dolu kendi saklama kaplarınızı almanız çok iyi olabilir.

8. Teknolojinin işinize yaracağını unutmayın.

Çocukların teknoloji kullanımı etraflıca tartışılan konular arasında. Ama söz konusu seyahat rahatlığı olduğunda, evde uyguladığınız katı kuralları biraz esnetmenizde pek bir mahsur yok. Çünkü aslında teknoloji sayesinde yolculuk sırasında epey rahat edebilirsiniz. Bir kere onun dikkatini korur ve örneğin; yol bulma, ödeme yapma, rezervasyon ayarlama gibi önemli konulara rahatça odaklanabilirsiniz.

9. Yanınıza ilk yardım çantası alın.

Yolda başınıza ne geleceği asla belli olmaz. Dolayısıyla hazırlıklı olmakta her zaman fayda var. İçinde pomat, yara bandı, ateş düşürücü ve termometre gibi ekipmanlara her zaman ihtiyaç vardır. Sorunun basit bir baş ağrısı veya parmak kesiği olması fark etmeksizin, böyle bir kiti yanınıza alırsanız en azından içiniz rahat eder.

10. Esnek bir seyahat planı çıkarın.

Tatil planını çok sıkı tutmak çocuklu ailelerin kaçınması gereken alışkanlıklar arasındadır. Çünkü bu tür seyahatlerde neyin ne zaman olacağı asla bilinmez. Dolayısıyla seyahatin genel hatlarını belirledikten sonra araya bazı esnek saatler bırakmak isteyebilirsiniz. Mesela kesinlikle gidilmesi gereken yerleri önceliklendirebilir ve geri kalan zamanı daha serbest şekilde geçirmeyi tercih edebilirsiniz.

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11. İşlevsel ekipmanlar edinin.

Çocuğunuzun yaşına ve gereksinimlerine uygun ekipmanlar, seyahat sırasında yanınıza almanız gereken araç gereçlerdir. Puset, oto koltuk ve bebek arabası gibi ekipmanların tümünü yanınıza almanız mümkün olmayabilir. Bunun yerine işlevsel fakat kullanışlı parçalar edinebilirsiniz. İhtiyaca göre değişen ekipmanlarla oldukça esnek bir seyahat planlayabilirsiniz.

12. Mümkünse otel yerine evleri tercih edin.

Oteller elbette çocuklar için çekici ve rahat ortamlardır ama hiçbir zaman ev gibisi yoktur. Çocukların günlük rutinine uygun alanlarda konaklayarak onları seyahat stresinden uzaklaştırabilir ve böylece birlikte çok daha keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yine de eğer otel odasından başka tercihiniz yoksa, bunu da en avantajlı hale dönüştürebilirsiniz. Bunun için ona özel alanlar ayırabilir ve ihtiyaçlarını tıpkı evde gibi karşılamaya devam edebilirsiniz.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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