Çocukken Tuttukları Günlüklerden Sayfalar Paylaşan Kişiler İçinizi Huzur Dolduracak
Çocukken Tuttukları Günlüklerden Sayfalar Paylaşan Kişiler İçinizi Huzur Dolduracak
Yeni nesilde bu alışkanlık ne kadar var bilmiyoruz ama bir önceki nesiller için günlük tutmak çok önemliydi. Tabii işin hem bugün hem de dün boyutu var. Çocukken yazdıklarımıza bakmak da insana şüphesiz ilginç hisler veren bir duygu... Bir X kullanıcısının çocukken tuttuğu günlüğü paylaşması bir akıma dönüştü ve peş peşe anılar dizildi.
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Akım şu paylaşımla başladı.
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