Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Çocukken Tuttukları Günlüklerden Sayfalar Paylaşan Kişiler İçinizi Huzur Dolduracak

Çocukken Tuttukları Günlüklerden Sayfalar Paylaşan Kişiler İçinizi Huzur Dolduracak

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.04.2024 - 09:27

Yeni nesilde bu alışkanlık ne kadar var bilmiyoruz ama bir önceki nesiller için günlük tutmak çok önemliydi. Tabii işin hem bugün hem de dün boyutu var. Çocukken yazdıklarımıza bakmak da insana şüphesiz ilginç hisler veren bir duygu... Bir X kullanıcısının çocukken tuttuğu günlüğü paylaşması bir akıma dönüştü ve peş peşe anılar dizildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Akım şu paylaşımla başladı.

Akım şu paylaşımla başladı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
3
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?