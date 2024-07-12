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Coca-Cola’nın Üst Düzey Yöneticisi İş İnsanı Çetin Özataç Denizde Yüzerken Hayatını Kaybetti

Coca-Cola’nın Üst Düzey Yöneticisi İş İnsanı Çetin Özataç Denizde Yüzerken Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.07.2024 - 16:30

Bodrum‘da ailesi ile birlikte tatil yapan Coca-Cola İçecek Araştırma ve Geliştirme Sistemleri Geliştirme Direktörü Çetin Özataç denizde yüzerken fenalaşarak hayatını kaybetti.

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Ankara’dan Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi’ne ailesiyle beraber tatilini geçirmek üzere gelen 64 yaşındaki Çetin Özataç yüzmek için denize girdi. Sahilden yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra bir anda hareketsiz kaldığı belirtilen Özataç, ailesi ve vatandaşların yardımı ile kıyıya getirildi.

Ankara’dan Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi’ne ailesiyle beraber tatilini geçirmek üzere gelen 64 yaşındaki Çetin Özataç yüzmek için denize girdi. Sahilden yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra bir anda hareketsiz kaldığı belirtilen Özataç, ailesi ve vatandaşların yardımı ile kıyıya getirildi.

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bodrum Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan evli ve iki çocuk babası Özataç yaşamını yitirdi.

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bodrum Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan evli ve iki çocuk babası Özataç yaşamını yitirdi.

Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Özataç’ın cenazesinin defnedilmek üzere daha sonra Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Özataç’ın cenazesinin defnedilmek üzere daha sonra Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.
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