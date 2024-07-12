Coca-Cola’nın Üst Düzey Yöneticisi İş İnsanı Çetin Özataç Denizde Yüzerken Hayatını Kaybetti
Coca-Cola’nın Üst Düzey Yöneticisi İş İnsanı Çetin Özataç Denizde Yüzerken Hayatını Kaybetti
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Ankara’dan Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi’ne ailesiyle beraber tatilini geçirmek üzere gelen 64 yaşındaki Çetin Özataç yüzmek için denize girdi. Sahilden yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra bir anda hareketsiz kaldığı belirtilen Özataç, ailesi ve vatandaşların yardımı ile kıyıya getirildi.
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Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bodrum Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan evli ve iki çocuk babası Özataç yaşamını yitirdi.
Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Özataç’ın cenazesinin defnedilmek üzere daha sonra Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.
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