Cinsel İlişki İçin Verdiği Parayı Geri Aldı, Ortalık Karıştı: 11 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Cinsel İlişki İçin Verdiği Parayı Geri Aldı, Ortalık Karıştı: 11 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
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Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Çankaya ilçesinden meydana gelen olayda, Emre A., sosyal medyadan tanıştığı Ş.B. ile otelde buluşarak 2 bin 600 lira karşılığında birlikte oldu.
Ş.B., Emre A.'nın verdiği parayı aldıktan sonra duşa girdi. Bu sırada Ş.B.'nin çantasından parayı geri alan Emre A. cebine koydu. Emre A.'nın şüpheli hareketleri üzerine çantasını kontrol eden Ş.B., paranın yerinde olmadığını gördü.
İkili arasında tartışma çıktı. Emre A., Ş.B.'ye tokat atarak kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin Emre A. üzerinde yaptığı aramada 400 ve 2 bin 600 TL' para bulundu.
Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Emre A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emre A. Hakkında 'nitelikli hırsızlık' suçundan 10 yıl ve 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl olmak üzere toplamda 11 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanıp, dava açıldı.
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