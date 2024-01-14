Cinsel İlişki İçin Verdiği Parayı Geri Aldı, Ortalık Karıştı: 11 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Ankara'da para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı 53 yaşındaki Ş.B.'ye 2 bin 600 lira verip daha sonra parayı kadının çantasından alan Emre A.(34) hakkında 'nitelikli hırsızlık' ve 'kasten yaralama' suçlarından 11 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.