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Cin Musallat Oldu İddiasıyla Beş Yaşındaki Çocuğu Kurban Etmeye Çalıştılar!

Cin Musallat Oldu İddiasıyla Beş Yaşındaki Çocuğu Kurban Etmeye Çalıştılar!

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
05.01.2024 - 13:11

İspanya'da bir çiftin, cin musallat oldu iddiasıyla beş yaşındaki oğullarını kurban edecekleri iddiası kan dondurdu. Psikolojik sorunlar yaşadığı söylenen çiftle ilgili iddialar ve ayrıntılar...👇

Kaynak: https://www.scmp.com/news/world/europ...
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Geçtiğimiz günlerde Fransız anne ve babanın çocuklarına cin musallat oldu iddiasıyla yaptıkları kan dondurdu.

Geçtiğimiz günlerde Fransız anne ve babanın çocuklarına cin musallat oldu iddiasıyla yaptıkları kan dondurdu.

Cin musallat olduğu için çocuklarını kurban etmeyi planlayan çift İspanya'dan Fas!a feribotla geçmek üzereyken yakalandı.

Cin musallat olduğu için çocuklarını kurban etmeyi planlayan çift İspanya'dan Fas!a feribotla geçmek üzereyken yakalandı.

Polis, anne ve babanın tutuklandığını açıklarken çiftin psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.

Polis, anne ve babanın tutuklandığını açıklarken çiftin psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.

Aynı zamanda çift hakkında reşit olmayan bireyin kaçırılmasıyla ilgili Avrupa genelinde tutuklama emri bulunduğu söylendi.

Aynı zamanda çift hakkında reşit olmayan bireyin kaçırılmasıyla ilgili Avrupa genelinde tutuklama emri bulunduğu söylendi.

Çift, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken çocuğun Fransa'ya gönderilmeden bir bakım evinde kaldığı açıklandı.

Çift, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken çocuğun Fransa'ya gönderilmeden bir bakım evinde kaldığı açıklandı.

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