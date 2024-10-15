Cimbom Ne Demek? Galatasaray'ın Efsane Sloganı Cimbom'un Hikayesi!

Servette'nin o dönemki İngiliz golcü futbolcusu Jim ise taraftar tarafından çok seviliyor. Taraftar Jim için hazırladıkları, 'Jim bom bom' tezahüratı (Kimi kaynaklarda göre bu tezahürat: 'Jim bum bum' şeklinde) ile oyuncuyu destekliyorlar.

Aslında kelime olarak bir anlamı olmayan 'Jim bom bom' tezahüratı, fonetik olarak Cinal'ın hoşuna gidiyor.