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Cimbom Ne Demek? Galatasaray'ın Efsane Sloganı Cimbom'un Hikayesi!

Cimbom Ne Demek? Galatasaray'ın Efsane Sloganı Cimbom'un Hikayesi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 10:53 Son Güncelleme: 15.10.2024 - 10:56

Yıllar geçse de taraftarın dilinden düşmeyen, futbol severin diline pelesenk olan ve Galatasaray ile özdeşleşen 'Cimbom' sloganının hikayesini biliyor musunuz? 1924 yılından beri taraftar tarafından büyük bir coşku sahiplenilen 100 yıllık sloganın Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Sabit Cinol'a uzanan hikayesini anlatıyoruz. 

İşte, Cimbom'un hikayesi...

Kaynak: XTG Spor

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Cimbom'un hikayesi, Galatasaray'ın efsane figürlerinden Sabit Cinol'a dayanıyor!

Cimbom'un hikayesi, Galatasaray'ın efsane figürlerinden Sabit Cinol'a dayanıyor!

Galatasaray Lisesi mezunu Sabit Cinol, babasının talebi ile 1920 yılında takımından ayrıldı ve yüksek öğrenimini tamamlamak için yurt dışına gitti. Cinol, eğitimi için gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde de futbol sevdasından vazgeçmedi, burada Servette takımında oynamaya başladı. Cinol, bu sayede lisanslı olarak forma giyen ilk Türk futbolcu oldu.

Servette'nin golcü futbolcusu, Sabit Cinol'a ilham oldu!

Servette'nin golcü futbolcusu, Sabit Cinol'a ilham oldu!

Servette'nin o dönemki İngiliz golcü futbolcusu Jim ise taraftar tarafından çok seviliyor. Taraftar Jim için hazırladıkları, 'Jim bom bom' tezahüratı (Kimi kaynaklarda göre bu tezahürat: 'Jim bum bum' şeklinde) ile oyuncuyu destekliyorlar. 

Aslında kelime olarak bir anlamı olmayan 'Jim bom bom' tezahüratı, fonetik olarak Cinal'ın hoşuna gidiyor.

1924 yılında Galatasaray'a dönün efsane futbolcu Sabit Cinol'un artık taraftara bir de hediyesi vardır!

1924 yılında Galatasaray'a dönün efsane futbolcu Sabit Cinol'un artık taraftara bir de hediyesi vardır!

Sabit Cinol, çok sevdiği takımının taraftarına hediye etmek üzere bir marş yazıyor.

"Re Re Re Ra Ra Ra Galatasaray Galatasaray Cim Bom Bom"

"Re Re Re Ra Ra Ra Galatasaray Galatasaray Cim Bom Bom"

Cinol, bu sözleri taraftara hediye ediyor. İşte o günden beri, Galatasaray ile 'Cimbom' kelimesi bütünleşiyor.

Daha sonra Galatasaraylı piyanist Mehveş Emeç'in de yaptığı beste ile marş haline gelen Cimbom, taraftarın dilinden düşmeyen bir slogana dönüştü.

Daha sonra Galatasaraylı piyanist Mehveş Emeç'in de yaptığı beste ile marş haline gelen Cimbom, taraftarın dilinden düşmeyen bir slogana dönüştü.

'Cimbom Galatasaray

Galatasaray Şampiyon

Cimbom Galatasaray

Şampiyonum Cimbomum

...'

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Takımın en eski sloganı ise: "Dayan Galatasaray"

Takımın en eski sloganı ise: "Dayan Galatasaray"

1905 yılından bugüne kadar farklı sloganlar ile özdeşleşen kulübün ilk sloganı ise Galatasaraylı Ruşen Eşref Ünaydın'ın 'Dayan Galatasaray' sloganı. 1924 yılından beri dillere pelesenk olan 'Re Re Re Ra Ra Ra Galatasaray Galatasaray Cim Bom Bom' sloganı ise yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen ve vazgeçilmeyen 100 yıllık bir geçmişe sahip.

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