Cimbom Ne Demek? Galatasaray'ın Efsane Sloganı Cimbom'un Hikayesi!
Cimbom Ne Demek? Galatasaray'ın Efsane Sloganı Cimbom'un Hikayesi!
Yıllar geçse de taraftarın dilinden düşmeyen, futbol severin diline pelesenk olan ve Galatasaray ile özdeşleşen 'Cimbom' sloganının hikayesini biliyor musunuz? 1924 yılından beri taraftar tarafından büyük bir coşku sahiplenilen 100 yıllık sloganın Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Sabit Cinol'a uzanan hikayesini anlatıyoruz.
İşte, Cimbom'un hikayesi...
Kaynak: XTG Spor
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Cimbom'un hikayesi, Galatasaray'ın efsane figürlerinden Sabit Cinol'a dayanıyor!
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Servette'nin golcü futbolcusu, Sabit Cinol'a ilham oldu!
1924 yılında Galatasaray'a dönün efsane futbolcu Sabit Cinol'un artık taraftara bir de hediyesi vardır!
"Re Re Re Ra Ra Ra Galatasaray Galatasaray Cim Bom Bom"
Daha sonra Galatasaraylı piyanist Mehveş Emeç'in de yaptığı beste ile marş haline gelen Cimbom, taraftarın dilinden düşmeyen bir slogana dönüştü.
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Takımın en eski sloganı ise: "Dayan Galatasaray"
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