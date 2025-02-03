Çiftlik Bank Davasında Karar: Tosuncuk Lakaplı Mehmet Aydın’a 45 Bin 376 Yıl Hapis Cezası

Bir döneme damgasını vuran ve 4 bin 582 kişinin mağdur olmasına neden olan ‘Çiftlik Bank’ta bugün karar duruşması görüldü.

Çiftlik Bank davasına ait 5 ayrı iddianame hazırlanmış ve ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Davanın karar gününde Tosuncuk ve kardeşine 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.