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Çiftlik Bank Davasında Karar: Tosuncuk Lakaplı Mehmet Aydın’a 45 Bin 376 Yıl Hapis Cezası

Çiftlik Bank Davasında Karar: Tosuncuk Lakaplı Mehmet Aydın’a 45 Bin 376 Yıl Hapis Cezası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.02.2025 - 15:24

Bir döneme damgasını vuran ve 4 bin 582 kişinin mağdur olmasına neden olan ‘Çiftlik Bank’ta bugün karar duruşması görüldü. 

Çiftlik Bank davasına ait 5 ayrı iddianame hazırlanmış ve ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Davanın karar gününde Tosuncuk ve kardeşine 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

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Bir döneme damgasını vuran Ponzi sistemiyle yapılan Çiftlik Bank dolandırıcılığında karar çıktı. 2016’da kurulan ve 4 bin 582 kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank’ta Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’a ceza yağdı.

Bir döneme damgasını vuran Ponzi sistemiyle yapılan Çiftlik Bank dolandırıcılığında karar çıktı. 2016’da kurulan ve 4 bin 582 kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank’ta Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’a ceza yağdı.

Müştekilerin 70 milyon TL’den fazla zarar uğratıldığı Çiftlik Bank'ta Aydın kardeşlere 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezasın verildi.

Müştekilerin 70 milyon TL’den fazla zarar uğratıldığı Çiftlik Bank'ta Aydın kardeşlere 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezasın verildi.

“Kimseyi dolandırmadım, dolandırmak kastıyla yapmadım.”

“Kimseyi dolandırmadım, dolandırmak kastıyla yapmadım.”

Sanık Mehmet Aydın, savunmasında kimseyi bile isteye dolandırmadığını söyledi. Aydın, “Yazılı savunmam oldu detaylı şekilde. Ben dolandırmak kastıyla yapmadım; kimseyi de dolandırmadım. Benim dolandırma amacım yoktu. Devlet mal varlığıma el koyduğu için zararları ödeyemedim. El konulan param faizli duruyor onunla karşılanabilir” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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