Çiftlik Bank Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu: Tosuncuk Lakaplı Mehmet Aydın İçin Rekor Ceza Talebi
Çiftlik Bank Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu: Tosuncuk Lakaplı Mehmet Aydın İçin Rekor Ceza Talebi
Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık davalarından biri olan Çiftlik Bank'ta 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın için istenen ceza belli oldu. Savcı, Mehmet Aydın için toplamda 88 bin 302 yıl hapis cezası istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin yakından takip ettiği Çiftlik Bank davasında mütalaa açıklandı. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada istenen cezalar belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mehmet Aydın’ın toplamda 88 bin 302 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi. Aydın'a yöneltilen suçlamalar; “Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık”, “suç örgütü kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama.”
Mahkeme bugün görülen duruşmada ayrıca, Mehmet ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmada ayrıca Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru'nun kaçma şüphesi nedeniyle tutuklandı.
Tosuncuk lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, bir çeşit saadet zinciri olan 'Çiftlik Bank' dolandırıcılığıyla ülke tarihinin en büyük vurgunlarından birine imza atmıştı. Aydın, topladığı paralarla 2018 yılında yurt dışına kaçmış, 2021 yılında ise Brezilya'dan Türkiye'ye getirilmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bu kadar uzun sürmesinin nedeni nedir? adalet neden bu kadar geç tecelli eder? adalet sistemi neden uyku halinde?
Bu da haftaya tahliye olur
olan bu tosuna oldu. oysa ki şerefiyle dolandırmıştı. serbest kalacaksa bu kalmalıydı.