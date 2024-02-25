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"Çift Kimyası Ne Demek" Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Aşka İnancımızı Tazeleyen Hem de Güldüren Kullanıcılar

"Çift Kimyası Ne Demek" Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Aşka İnancımızı Tazeleyen Hem de Güldüren Kullanıcılar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 11:44

Öyle ikililer vardır ki aralarındaki uyum ve kimyayı ilk andan fark etmek imkansızdır. Peki ne bu 'çift kimyası' denen şey? Twitter (X) kullanıcıları da bu sorunun yanıtını örneklerle verdiler ve ortaya birbirinden harika yanıtlar çıktı!

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Bazen fark etmemek imkansızdır, iki insan arasındaki uyum adeta elle tutulabilecek kadar somuttur.

Bazen fark etmemek imkansızdır, iki insan arasındaki uyum adeta elle tutulabilecek kadar somuttur.

Üstelik bu ikilinin romantik bir ilişki içinde olmasına da gerek yok. Bazı ikililer var ki aralarındaki uyum aşktan da bağımsız bir biçimde adeta ışıldıyor.

Bir Twitter (X) kullanıcısı da bu meseleyi çözmek için ahaliye "çift kimyası ne demek" sorusunu yöneltti.

Bir Twitter (X) kullanıcısı da bu meseleyi çözmek için ahaliye "çift kimyası ne demek" sorusunu yöneltti.
twitter.com

Ve ortaya birbirinden harika çiftler çıktı!

Ve ortaya birbirinden harika çiftler çıktı!
twitter.com

Bu ikiliyi unutmak ne mümkün.

O kıvrak figürler, o bakışlar... Burada uyum yok diyen çarpılır!

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Şöyle bir dostluğun çözemeyeceği şey yok. 💅🏻

En azından uyumlu oldukları şüphe götürmez.

En azından uyumlu oldukları şüphe götürmez.
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Kesinlikle Türk magazin tarihinin kimyası en tutan çiftlerinden.

Kesinlikle Türk magazin tarihinin kimyası en tutan çiftlerinden.
twitter.com

Teyzeden dayak yiyen amcanın bir de özür dilemesi. 🥲

Bu çiftin akıbeti hala içimizde yara...

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👇

👇
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Biz yorum yapmıyoruz, futbol tayfa yorumlara buyursun. 😅

Biz yorum yapmıyoruz, futbol tayfa yorumlara buyursun. 😅
twitter.com

Michelangelo'nun ölümsüz eserinden. 😂

Michelangelo'nun ölümsüz eserinden. 😂
twitter.com

Açıklamanın doğruluğuna itirazı olan yoktur herhalde. 😅

Açıklamanın doğruluğuna itirazı olan yoktur herhalde. 😅
twitter.com

Bir de size soralım.

Bir de size soralım.
twitter.com
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Sizin için çift kimyası ne demek?

Sizin için çift kimyası ne demek?
twitter.com

Buyurun yorumlarda anlatın!

Buyurun yorumlarda anlatın!
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