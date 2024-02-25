"Çift Kimyası Ne Demek" Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Aşka İnancımızı Tazeleyen Hem de Güldüren Kullanıcılar
"Çift Kimyası Ne Demek" Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Aşka İnancımızı Tazeleyen Hem de Güldüren Kullanıcılar
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Bazen fark etmemek imkansızdır, iki insan arasındaki uyum adeta elle tutulabilecek kadar somuttur.
Bir Twitter (X) kullanıcısı da bu meseleyi çözmek için ahaliye "çift kimyası ne demek" sorusunu yöneltti.
Ve ortaya birbirinden harika çiftler çıktı!
Bu ikiliyi unutmak ne mümkün.
O kıvrak figürler, o bakışlar... Burada uyum yok diyen çarpılır!
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Şöyle bir dostluğun çözemeyeceği şey yok. 💅🏻
En azından uyumlu oldukları şüphe götürmez.
Kesinlikle Türk magazin tarihinin kimyası en tutan çiftlerinden.
Teyzeden dayak yiyen amcanın bir de özür dilemesi. 🥲
Bu çiftin akıbeti hala içimizde yara...
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Biz yorum yapmıyoruz, futbol tayfa yorumlara buyursun. 😅
Michelangelo'nun ölümsüz eserinden. 😂
Açıklamanın doğruluğuna itirazı olan yoktur herhalde. 😅
Bir de size soralım.
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Sizin için çift kimyası ne demek?
Buyurun yorumlarda anlatın!
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