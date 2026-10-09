Ciddiyeti Bozan Detaylardan Çocukla Çocuk Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

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Cuma sabahı X'te herkesin aklı bir yerde: kimisi üç saatlik yolu ancak manzara güzelse yürüyor, kimisi babasına 'müsait değilim' yazıp karşılığında dünyayı kurtarma mesajı alıyor. Siyah bir kedi bakışlarıyla ortalığı yumuşatırken bir DM kutusunda sigara yüzünden özür dileniyor. Bakalım bugün nelere gülünmüş?
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İnsan kendini bilir.
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Rota oluşturuldu.
Vicdan yaptırdı.
Pes etmeyenlerde bugün.
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Vadi böyle bir diziydi işte...
🤔
Çok gerilere gitmiş.
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Esinlenme mi var?
Nasiii?
Sakin kalmak iyidir.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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