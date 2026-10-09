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Ciddiyeti Bozan Detaylardan Çocukla Çocuk Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ciddiyeti Bozan Detaylardan Çocukla Çocuk Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2026 - 17:50
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Cuma sabahı X'te herkesin aklı bir yerde: kimisi üç saatlik yolu ancak manzara güzelse yürüyor, kimisi babasına 'müsait değilim' yazıp karşılığında dünyayı kurtarma mesajı alıyor. Siyah bir kedi bakışlarıyla ortalığı yumuşatırken bir DM kutusunda sigara yüzünden özür dileniyor. Bakalım bugün nelere gülünmüş?

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İnsan kendini bilir.

İnsan kendini bilir.
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Rota oluşturuldu.

Rota oluşturuldu.
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O işler öyle olmuyor...

Vicdan yaptırdı.

Vicdan yaptırdı.
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Pes etmeyenlerde bugün.

Pes etmeyenlerde bugün.
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Zamanla olur.

Vadi böyle bir diziydi işte...

Vadi böyle bir diziydi işte...
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🤔

🤔
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Çok gerilere gitmiş.

Çok gerilere gitmiş.
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Tüm ciddiyeti bozan olay.

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Abisi yok diye sevinilen kızın ablasıyla karşılaşma anı

Esinlenme mi var?

Esinlenme mi var?
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Nasiii?

Nasiii?
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Sakin kalmak iyidir.

Sakin kalmak iyidir.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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