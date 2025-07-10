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CHP'nin Kurultay Davası 8 Eylül'den 15 Eylül'e Ertelendi

CHP'nin Kurultay Davası 8 Eylül'den 15 Eylül'e Ertelendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.07.2025 - 17:49 Son Güncelleme: 10.07.2025 - 17:56

Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemiyle görülen davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatlarının talebi sebebiyle 8 Eylül 2025’den, 15 Eylül 2025’e erteledi.

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CHP'nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davada yeni bir gelişme yaşandı.

CHP'nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi, kurultayların iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e erteledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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